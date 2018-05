Autoblog advies: lease diesel met normale bijtelling, kan dat?

Ineens zijn er veel meer gegadigden dan een paar jaar geleden!

Het was zo makkelijk een paar jaar gelden. Als je ging shoppen voor een nieuwe leaseauto beperkte de consument zich tot de auto’s met extreem lage bijtellingspercentages die bijna willekeurig op auto’s werd gegeven. Logisch dus dat auto’s als de Polo Bluemotion, Outlander PHEV en V60 D6 enorm populair waren. Geef de mensen die die keuzes gemaakt hebben eens ongelijk: het verschil was namelijk enorm qua kosten. Ga je voor een kale Outlander benzine of een bomvolle PHEV? Inderdaad. Dus heel erg raar is het niet dat mensen zich voornamelijk daarop hebben gericht. Het scheelde immers bijzonder veel geld.

Inmiddels is dat niet meer zo. We horen geluiden: “ah, nu is alles gelijk getrokken, wel zo eerlijk”. Je kan het ook anders zien. De meeste mensen die dit soort auto’s kunnen leasen betalen al een bak belasting. Dat er een keer voordeel te behalen valt is eigenlijk niets meer dan vriendelijk, alhoewel de Minister van Financiën dat asboluut niet zo bedoeld heeft. In deze situatie zit Autoblog-lezer Rob nu ook. Hij rijdt nu nog in een Volvo V60, maar de auto loopt aan het einde van zijn termijn en er moet iets nieuws voor de deur komen. Of Team AutoBlog de helpende hand kan bieden? Jazeker, dat kunnen wij!

Rob is op zoek naar een middenklasse formaat auto, absoluut geen SUV of crossover. Net als @CasperH heeft hij het daar niet zo op. Rob is erg gecharmeerd van de BMW 3 Serie, maar het is een model dat al wat langer meeloopt, iets wat natuurlijk meespeelt. Een Mercedes-Benz C-Klasse dan? Dat zou eventueel kunnen, ware het niet dat Rob het niet zo heeft op Mercedes. Erg leuk, maar hij wil pas Mercedes gaan rijden wanneer hij wat ouder is (hij is nu 30). Rob begrijpt natuurlijk wel dat hij verwend is geweest met de vermogensreserve van de V60 D6. Met zijn budget is een auto met dergelijk vermogen niet echt meer haalbaar. 120 pk is naar eigen zeggen te weinig. Daar staat tegenover dat hij minder waarde hecht aan bijzondere opties. Automatisch inparkeren, een heads-up display of night vision zijn echt niet nodig. Een krachtige motor, fijne automaat en puike stoelen kan hij daarentegen wel waarderen.

De wensen en eisen van Rob kun je vinden in onderstaande tabel.

Huidige /vorige auto's: V60 D6 Hybrid (2014) Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk en privé Budget: € 55.000 / lease € 900 p.m. Jaarkilometrage: 40.000 - 45.000 Brandstofvoorkeur: Diesel gezien de kilometers Reden aanschaf andere auto: Contract loopt af en heb het gevoel nooit zo’n dijk van een auto nu weet te kunnen rijden voor hetzelfde of iets meer geld Gezinssamenstelling: Vrouw en een zoon Voorkeursmerken /modellen: BMW al is Volvo uitstekend bevallen No-go modellen / merken: Liever geen SUV/Cross-over hippig gedoe

Volvo V60 D4 Geartronic Momentum

€ 48.415

€ 930 p.m.

De nieuwe Volvo V60 is natuurlijk een logische opvolger van jouw huidige auto. Het is wel een volkomen nieuwe V60, in vergelijking met veel Duitse modellen lijkt het alsof ze bij Volvo een generatie hebben overgeslagen. Dat zie je niet alleen bij het exterieurdesign, maar vooral in het interieur. We hebben helaas nog niet met de V60 kunnen rijden, alhoewel we wel live-beelden hebben van de nieuwe V60 hebben, plus de ervaring met de andere Volvo’s van de nieuwe generatie. Die laten zich het beste omschrijven als stabiel, veilig en comfortabel. Wel is de auto aanzienlijk lichter dan jouw huidige V60. Het verbruik is keurig, de prestaties zijn dat ook. Een D5 met 235 pk zou nog meer tot de verbeelding spreken, maar is aanzienlijk duurder. De achttraps automaat van Aisin is bijna net zo goed als de onvolprezen automaat van ZF die je in veel auto’s vind. De stoelen van de nieuwe generatie Volvo’s zijn uit de kunst, dus daar zit je sowieso al goed mee.

Audi A4 2.0 TDI (190 pk) S Tronic Sport (B9)

€ 47.950

€ 900 p.m.

Een beetje een vergeten auto, zo lijkt het soms. De Audi A4 is natuurlijk een redelijk anonieme auto. De auto is niet zo comfortabel als een C-klasse en heeft absoluut niet het sportieve randje dat een (goed samengestelde) 3 Serie wèl heeft. Dus waarom toch een Audi A4 aanbevelen? De auto schiet namelijk absoluut nergens echt tekort. Met name voor lange stukken autobahn is de A4 een fijne auto om mee onderweg te zijn. Niet speels of spannend, wel prettig en vertrouwd. Het dashboard is een pareltje, al is de sfeer binnenin iets minder vrolijk dan in de gemiddelde verloskamer (voor verlossing). De diesel is absoluut vlot genoeg en de S-Tronic bak is razendsnel, dit alles met een redelijk aangenaam verbruik (alhoewel je de opgave nimmer zult halen, maar dat geldt voor alle auto’s in het rijtje). Een nadeel van de S4 is wel dat je flink met opties aan de gang moet om een beetje het idee te krijgen dat je in een dure auto zit. Daar wordt de A4 op slag erg prijzig van. Kies je opties dus zorgvuldig.

Alfa Romeo Giulia Super 2.2 JTD Aut. (952)

€ 46.070

€ 890 p.m.

Wie had dat gedacht: de Alfa Romeo is de goedkoopste in de lease in dit overzicht! Aangezien de auto’s qua specificaties redelijk dicht bij elkaar staan, betekent dat je een goede deal bij de Alfa Romeo dealer kunt maken. De Giulia heeft een paar ijzersterke troeven: achterwielaandrijving, prettige diesels, een carbon cardanas en een behoorlijke uitrusting. Ook zijn de opties redelijk betaalbaar en staan aparte kleuren enorm goed op de auto. Wit met rood leer? In een Benz is het fout, maar in een Alfa Romeo noemen ze het stijl. Het is niet de meest praktische auto ter wereld, zo is de een- en uitstap wat krap en is er geen stationwagon leverbaar. Zo spectaculair als een Giulia Quadrifoglio is de gewone diesel natuurlijk niet, maar als je merkt hoe direct de auto stuurt en de balans opmerkt, vergeef je de auto zijn kleine missers. Een karakterbak anno 2018, wie had dat gedacht?

BMW 320dA Steptronic Edition (F30)

€ 47.962

€ 910 p.m.

De 3 Serie is al oud aan het worden. De opvolger staat binnenkort klaar. En ja, er rijden er al veel van rond. Dat zijn drie redenen om toch even verder te kijken. Dat zou echter jammer zijn, want de 3 Serie heeft wel een paar ijzersterke troeven achter de hand. Zo zijn alle 2-liter diesels bijna hetzelfde, maar die van BMW voelen vaak net even wat krachtiger aan. De ZF-automaat is een perfecte compagnon voor dit blok. Natuurlijk, in vergelijking met een V60 D6 lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar het is absoluut een vlotte auto, bijzonder lichtvoetig ook. De 3 Serie loopt inderdaad aan zijn einde, maar dat heeft als voordeel dat ze bij BMW aan het strooien zijn met extra’s en pakketten. Met name zo’n Edition M Sport Shadow zit vol met leuke opties en geeft de 3 Serie een wat sportiever tintje. Zie de 3 Serie als een goede wijn, die zijn vaak nog wat beter op dronk.

Jaguar XE 2.0D Prestige Pro Edition Aut. (X760)

€ 46.290

€ 910 p.m.

De Alfa Romeo mag dan een verfrissende nieuwe achterwielaandrijver zijn, we zouden bijna vergeten dat er al een soortgelijke auto te verkrijgen was. Dat is namelijk de Jaguar XE. Ook deze auto is een rechtstreekse concurrent voor de BMW 3 Serie. Het recept komt voor een groot deel overeen. Met name het chassis van de auto is fantastisch, daar heeft Jaguar overduidelijk veel tijd en geld in gestoken. Het is wel een auto waarbij de standaard-velgen het ontwerp teniet doen, een setje 18″ doet wonderen. De motor is in principe prima, zij het minder potig dan die van de BMW, meer dan slechts de 10 pk doen suggereren. Het interieur haalt het niet bij dat van de Audi A4, maar het is geenszins storend. De auto is wel exclusief, zonder dat het een opzichtige auto is. Net als bij de A4 moet je wel investeren in een paar opties om het ‘rijke’ gevoel te geven dat eigenlijk wel bij een Jaguar hoort.

Volkswagen Arteon 2.0 TDI Elegance DSG

€ 48.435

€ 920 p.m.

Deze auto komt voor een groot gedeelte overeen met de Audi A4. Het is ook een product van de Volkswagen Group, dus de motor is krek eender. De manier hoe deze motor gemonteerd is, is net even wat anders. Bij de A4 ligt deze in lengte, bij de Arteon overdwars. In technisch opzicht zou je dus kunnen zeggen dat de A4 een kleine A6 en de Arteon een grote Volkswagen Golf. De beleving van de auto’s is minder groot dan je zou vermoeden. De Arteon is overduidelijk strakker en sportiever dan de Volkswagen Passat, maar een raszuivere sportsedan is het absoluut niet. Zo is de auto ook niet bedoeld. Wat je wel krijgt zijn prima prestaties en prettige rijeigenschappen. Het interieur verdient absoluut een pluim: dat is erg solide en strak. Misschien een beetje strak, maar alles zit waar je het verwacht en het werkt allemaal uitstekend. De Volkswagen-badge kan een nadeel zijn, het is niet zo ‘premium’ als Volvo of BMW. Daar staat tegenover dat het wel een Volkswagen is, die eens niet saai en voorspelbaar overkomt. Ze hebben zowaar hun best gedaan! Mocht je die lip onder de motorkap ook zo storend vinden, bestel dan een zwarte Arteon.

Mazda 6 2.2 SkyACTIV D GT-M Aut. (GJ)

€ 47.650

€ 930 p.m.

Eigenlijk is de Mazda 6 een beetje de ongekroonde opvolger van de Alfa Romeo 159. Zo’n auto die de normale sterveling erg fraai vindt, alhoewel er bijna niemand naar omkijkt. De Mazda 6 is net voor de tweede keer gefacelift, alhoewel de verschillen minimaal zijn. Dat was ook niet nodig, want zeker als sedan is het een keurig gepositioneerde auto. Veel meer schwung dan veel Duitse auto’s, zonder dat het kitscherig of te modieus is. Het interieur kan er zeker mee door. Het zit een beetje tussen de reguliere middenklassers en de premium D-segmenters in. Qua rijden behoort de auto tot de top van zijn klasse. Sportief en speels tot op een zekere hoogte. De prijs van deze uitvoering is wat hoog, maar dan heb je wel de dikste diesel in combinatie met de luxe en sportieve GT-M uitvoering.

Yolo: Infiniti Q70 3.0d S Premium

€ 23.500

2015

14.500 km

Hoe doe je een Yolo bij leaseauto’s? Inderdaad, geen leaseauto adviseren! Aanvankelijk was het de bedoeling van ondertekende om de Infiniti Q50 diesel aan het lijstje toe te voegen. Helaas viel deze net buiten het budget, niet zozeer qua aanschaf, dan wel qua leaseprijs. Dat is waarschijnlijk te danken aan de hoge afschrijving omdat de gemiddelde consument nog niet helemaal bekend is met de luxe-tak van Nissan. Wat is de Infinit Q70 eigenlijk? Het is eigenlijk een nieuwe naam voor de Infiniti M, een sedan in het hogere segment. Speciaal voor de Europese markt kon deze besteld worden met de E9X-motor, een V6 diesel van Renault-Nissan, goed voor 238 pk en 550 Nm. Die motor past perfect bij het karakter van deze grote Infiniti. Het is uiteraard Yolo: je moet je best doen om er eentje te vinden. Dan moet je hem (hoogstwaarschijnlijk) importeren en hopen op een zeer gunstige kilometervergoeding van je baas.

