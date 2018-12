Epiese! Dit is de allereerste BMW M voor de straat ooit

Kijk eens wat een schoonheid.

Tegenwoordig zijn de producten van M GmbH niet meer weg te denken uit de line-up van BMW. Van bijna elk model is er wel een ‘échte’ M-variant, of toch op zijn minst een M Performance-variant. Zelfs al is dat niet het geval, kan je in ieder geval nog een M-Sport pakketje op je 218i Active Tourer laten schroeven inclusief kekke badges. Diep van binnen zijn we immers allemaal Sjonnies.

Toch bestaan de M-producten eigenlijk nog niet zo héél lang, als je je bedenkt dat BMW zelf inmiddels al dik honderd jaar oud is. De meesten van onze lezers weten wel dat de eerste echte M3 en M5 in navolging van de M1 ontstonden in dat prachtige op een-na-laatste decennium van het vorige millennium. Trouwe lezers die al enkele jaren rondhangen in deze contreien van het wereldwijde web weten ook dat deze iconen op basis van BMW’s productieknallers niet zomaar uit de lucht kwamen vallen, maar dat M GmbH op dat moment al wat ‘proefballonetjes’ had opgelaten in de jaren ’70 (special). Dit artikel gaat over één van die proefballonetjes, namelijk de BMW 530 MLE uit 1976, volgens sommigen de eerste straatauto die BMW M ooit bouwde.

Zoals het geval is bij wel meer dikke BMW’s, onder andere de E23 745i Turbo en de E30 333i, was de 530 MLE alleen leverbaar in Zuid-Afrika. Tegenwoordig is het vaste prik dat autofabrikanten fabrieken opzetten in verre uithoeken van de wereld, maar toen BMW in 1975 het bedrijf Praetor Monteerders overnam om BMW South Africa te vormen was dat best een big deal. De fabriek gold direct als de meest moderne van heel Afrika.

Het duurde vervolgens niet lang voordat de 530 MLE geboren werd. Net als veel andere epische auto’s, was de 530 MLE een homologatiespecial. BMW wilde graag haar profiel vergroten in Zuid-Afrika en met de E12 5-serie meedoen aan ’s lands Modified Production Racing Series. Daarvoor moesten ook wat auto’s voor de straat gebouwd worden. Niemand minder dan Jochen Neerpasch, op dat moment de baas van BMW Motorsport, ontfermde zich over de ontwikkeling van de auto. En zo werd de eerste ‘M’ geboren.

De auto was uiteraard voorzien van een botermalse zes-in-lijn, in dit geval met een grootte van 3.0 liter. De motor leverde 200 pk en 277 Nm. Puike, maar niet per se wereldschokkende waardes, ook niet voor die tijd. Doch bij M GmbH ging het dan ook nooit alleen maar om pure power, de BMW werd namelijk ook veel lichter gemaakt. Sommige delen van de koets, zoals de motorkap, werden vervaardigd uit aluminium. De achterbank werd ontdaan van zijn stalen frame en andere plaatwerkdelen werden geperforeerd. Added lightness in optima forma dus.

Van de 530 MLE werden uiteindelijk 227 stuks gemaakt. 110 exemplaren ontstonden in 1976 (type 1) maar door de overweldigende vraag besloot BMW er nog een serie van 117 units uit te knallen in 1977 (type 2). Alle auto’s werden uitgevoerd in wit en getooid met de nu zo kenmerkende Motorsport-striping op de koets. Zoals te zien is op de foto’s, hebben niet al deze auto’s sindsdien een makkelijk leven gehad. Maar er is hoop!

BMW heeft het exemplaar dat je ziet in de gallery namelijk gekocht met de intentie om ‘m helemaal op te knappen. Het is de 100ste 530 MLE die van de band afliep en werd destijds gereden door Peter Kaye-Eddie, die destijds zowel teambaas als coureur was van het team waarmee BMW aan de start kwam in de Modified Production Racing Series. Voor de gelegenheid zijn er ook wat ex-fabrieksarbeiders verzameld die destijds aan de auto’s hebben gewerkt en is er een filmpje gemaakt. Mooi.