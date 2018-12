Ouch! Vliegende auto blijkt geen hoogvlieger te zijn

One day I'll fly away...

Ah, altijd fijn, een incident dat leest als een is-nooit-grappig grapje. In Michigan is een vliegende auto snoeihard kablabber gegaan op het moment dat deze onverhoopt de lucht invloog. Bij het neerkomen zijn afgaande op de foto’s het landingsgestel en de neus van de carbon vliegauto afgebroken. Zeker is dat de piloot afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen #beterschap.

Is dit het zoveelste teken aan de wand dat de vliegauto nooit van de grond zal komen? Het concept spreekt al lange tijd tot de verbeelding, maar de uitwerking blijft voorlopig behoorlijk wat haken en ogen hebben. Het Nederlandse PAL-V is in technisch opzicht al een flink stukje verder dan Detroit Flying Cars, dat verantwoordelijk is voor het maken van de gecrashte WD-1. Maar de praktische bezwaren blijven: je moet een runway hebben, een vliegbrevet, een pilotenbril…

Enfin, op zich is het natuurlijk niet raar dat mensen uit Detroit proberen een machine te bouwen die hen weg kan vliegen uit Detroit. Voor wat het waard is: de WD-1 heeft een vleugelspan van 7,9 meter en twee motoren. Een van de krachtbronnen is voor de propulsie in de lucht (101 pk, goed voor 201 km/u en een vliegrange van 640 kilometer) en de ander voor het rollen over de straten (een elektromotor met 53 pk en een range van 80 kilometer).

De Federal Aviation Administration onderzoekt momenteel hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Voor de dagdromers van Detroit Flying Cars hopen we dat dit hen niet té erg in de wieken schiet en ze binnenkort definitief aan de grond zitten.