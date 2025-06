Episch Alfa-duo laat zich zien in Düsseldorf

Wat een combo!

Als je een beetje je best doet als spotter kun je wel een keer een Pagani of een Koenigsegg spotten, maar er is een categorie auto’s die daar nog boven zit. Auto’s die je nooit verwacht tegen te komen op de openbare weg. De Alfa Romeo Disco Volante is zo’n auto. Spotter @theandy kwam echter gewoon twee (!) exemplaren tegen in Düsseldorf.

Om even aan te geven hoe bijzonder dat is: tot nu toe hebben we nog geen enkel exemplaar in het wild gezien op Autoblog Spots. Dat is ook niet heel gek, want er zijn er maar 8 coupés gebouwd en 7 cabrio’s. En daarvan is er geen één in Nederland.

Zoals je waarschijnlijk al wist, wordt de basis voor de Disco Volante gevormd door de Alfa Romeo 8C. Dat is toevallig een van de fraaiste auto’s van deze eeuw. Het design van de 8C kun je eigenlijk niet overtreffen, maar de Disco Volante is op zijn eigen manier ook een meesterwerkje. De credits hiervoor gaan naar de Belg Louis de Fabribeckers.

Het lijkt erop dat deze auto’s van dezelfde eigenaar zijn, als we kijken naar de kentekens. Die zijn gepersonaliseerd, want het is natuurlijk geen toeval dat er ‘DV’ in het kenteken zit. De getallen zijn ook niet random: dit verwijst naar het feit dat dit de tiende en de dertiende Disco Volante zijn.

De coupé is uitgevoerd in een schitterende donkerrode kleur, genaamd Rosso Biscione Metallizzato. De Spyder is eveneens zeer fraai uitgevoerd, in de kleur Blu Ceruleo met een Conolly Saddle interieur. Aan smaak ontbreekt het de eigenaar niet.

Wat zijn deze auto’s nu waard? Dat is een groot vraagteken. De Disco Volante is dusdanig zeldzaam dat we geen veilingresultaten hebben. RM Sotheby’s veilde vorig jaar wel een exemplaar, maar dat was een ‘private sale’. Dus nu weten we nog niks.

Wat we wel weten: dit is een absolute topspot. Daarom is de Autoblog Spot van de Week voor @theandy. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk op Autoblog Spots alle foto’s van de Disco Volante coupé en Spyder!