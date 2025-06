Deze krankzinnige Mercedes S65-rivaal kende je nog niet

Mercedes was één van de enigen die motorsportdivisie AMG een plasje lieten doen over hun toplimousine, maar dat had anders kunnen zijn met deze Lexus LS.

Zelfs in het topsegment wisten de premiummerken Audi, BMW en Mercedes goed bij elkaar af te kijken. Toen de BMW 7 Serie en Mercedes S-Klasse steeds gewaagder aan elkaar werden, kwam daar eind jaren ’90 voor het eerst een serieuze Audi-rivaal in de vorm van de A8. Het recept is natuurlijk normaliter dat je een dergelijke auto uitrust met een boterzachte motor met veel pit, om comfortabel te kunnen cruisen maar wel op hoge snelheid. En aan de poort rammelde een nieuwe speler die steengoed bleek te zijn in dit segment: Lexus.

Lexus LS

Want ook de Lexus LS was een corpulente limousine, gevuld met technologie en een lekker potente V8-motor (1UZ) die het de Duitsers lastig zou gaan maken. Kopers wisten lang niet altijd de deuren van de Lexus-dealer beter te vinden dan die van Audi of Mercedes, maar de LS was steengoed. Zo goed dat ze de auto steeds maar weer updateten en in dezelfde geest lieten van 1990 tot en met 2006.

Een kleine revolutie was aanstaande. Ook al leek de laatste iteratie van de ‘originele’ LS niet zo veel meer op zijn origineel en was eigenlijk alles gemoderniseerd (de motor heette nu ook 3UZ), je kon duidelijk nog wat jaren ’90 erin herkennen. Tijd voor het moderne tijdperk.

Lexus LS (XF40)

De hagelnieuwe Lexus LS voor 2006 was iets compleet anders. En een poging tot een serieuze dreiging voor de S-Klasse, A8 en 7 Serie. Eigenlijk door, zoals gezegd, af te kijken bij dat drietal. Statig uiterlijk, enorm scala aan luxe opties en voor het eerst een hybride optie: de LS600h combineerde een nieuwe V8-motor met hybride power. Met 445 pk heb je niks te klagen en bovendien bleef Toyota erop gebrand om die V8 zo zijdezacht mogelijk te maken.

Sportversie

Daar bleef het bij qua potentie, terwijl Audi, BMW en Mercedes wel één troef hadden ten opzichte van de Lexus. Bij Audi kon je een sportieve S8 krijgen met de 5.2 liter grote V10 en bij BMW behoorde een twaalfcilinder 760iL tot de opties. Mercedes deed er nog een schepje bovenop: er waren twee AMG-versies van de S-Klasse, de S63 AMG met V8 en de S65 AMG met V12. Dat was eigenlijk de enige toplimousine waar de echt snelle versies gemarket werden onder de motorsportdivisie. Bovendien gingen er toen al geluiden dat BMW een blubberdikke topversie van de 7 Serie als M7 zou uitbrengen.

TMG Sports 650

Het leidde ertoe dat de Lexus LS het canvas werd waarop Toyota’s in Keulen gebaseerde sportdivisie TMG (Toyota Motorsport Group) een ‘ultieme supersportwagen’ zouden creëren met ultieme prestaties. Bedoeld om de ‘M7’ en de S65 AMG van repliek te voorzien. Dat werd de TMG Sports 650. Om mee te beginnen: het elegante van de Lexus LS is er wel af. Veel dikkere bumpers voor betere koeling, zelfs koelgaten in de motorkap. Enorme ‘kieuwen’, gestapelde uitlaten à la IS F, afgemaakt met BBS-velgen en een grote spoiler.

En dat had als functie om de TMG Sports 650 in toom te houden op het circuit. Het getal 650 is dan ook niet geheel toevallig het getal wat op een rollenbank verscheen als je dit exemplaar erop vastbond. Het doel was om de LS de 200 mijlen per uur (322 km/u) aan te laten tikken. Wat overigens niet lukte: de topsnelheid bleef steken op 198 mijlen per uur.

De motor verantwoordelijk voor deze prestaties was de Lexus ‘2UR’, maar dan niet de GSE maar de FSE. Die laatste is geoptimaliseerd voor de hybride LS600h, maar die eerste is de high output-variant die je vindt in de Lexus IS F, GS F en RC F. Toch was het in de TMG Sports 650 een veel grotere geweldenaar dan de F-modellen, want dankzij twee turbo’s was ‘ie in de power-LS goed voor 650 pk. Dat is meer pk dan welke Lexus dan ook, zelfs nu nog.

Afgeschoten

De TMG Sports 650 is echt gebouwd en ook zo gebouwd dat het heel blijft, met dus die functionele 650 pk sterke V8. En ja, het blijft heel. In 2012 nam Lexus de TMG Sports 650 mee naar de Essen Motorshow om te laten zien wat ze kunnen. Eén van de mensen die gecharmeerd was van de überdikke LS was Akio Toyoda, de president van Toyota die het merk een grote vleug motorsport mee heeft gegeven. Hij zou graag een kleine batch van deze geflipte LS’en willen voor hemzelf en een paar vrienden.

Toch kwam het niet verder dan één exemplaar, om redenen die zich laten raden (te duur, te niche, geen succesverhaal, et cetera). Als zelfs Akio Toyoda het niet doordrukt, dan zal dat ook wel zo zijn. Over de president gesproken, die heeft toch zijn zin gekregen voor een überdikke sportversie van een Toyota-limousine middels de Century GRMN. En al is de TMG Sports 650 best een dik ding, zo lekker opgeruimd als de door een V12-aangedreven sportieve Century is toch wel echt veel leuker.