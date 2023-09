EU wil subsidie Chinese EV’s onderzoeken

Volgens de EU is er te veel subsidie op de Chinese EV. Dat moeten ze waarschijnlijk keihard aanpakken.

Europa is een beetje een raar fenomeen. Waar iedereen in de Verenigde Staten van Amerika of het Verenigd Koninkrijk zich, eh, verenigd voelt met de leider (of er juist zwaar op tegen is), is dat in Europa veel minder. Want het kan maar zo zijn dat je niet weet wie Ursula van der Leyen is.

Dat is de overlord van de EU en dus in een soort leider van dit continent. Nu is de EU vaak een zakelijke aangelegenheid, waar er bepaalt hoeveel CO2 auto’s mogen uitstoten en hoeveel elektriciteit stofzuigers mogen verbruiken. Ook de gisteren onthulde iPhone 15 heeft EU-invloeden: die USB-C-kabel is namelijk verplichte kost geworden. Desondanks is de persruimte van de EU gevuld met tumble weed en een grote leegte. het is niet echt sexy wat daar gebeurd. Dat wil niet zeggen dat het niet interessant is, want dat is het soms wel!

Subsidie Chinese EV ‘s

Van der Leyen gaf onlangs haar troonreden. En het blijkt dat Van der Leyen bijzonder tevreden is over Van der Leyen. Ze klopt zich op de borst dat 90% van de plannen omgezet zijn in beleid. Dat moet een prettige werkomgeving zijn, als je zo slagvaardig te werk kunt gaan. Overigens ziet het Europees Parlement het anders, met een andere calculatie komen ze uit op 68%, maar een kniesoor (of @amghans) die daar op let.

Maar in haar toespraak in Straatsburg gebeurden ook autogerelateerd dingen die krijg je nu recht voor je plaat. Ondanks dat Van der Leyen wordt geroemd om het beleid omtrent klimaatneutraliteit, is er een angel. Het betreft elektrische auto’s afkomstig uit China. Volgens de Europese Commissie is de kans aanwezig dat de Chinese autobranche subsidies krijgt om de auto’s onder kostprijs te verkopen. Dat zorgt voor scheve concurrente, want die subsidies krijgen de Europese autofabrikanten niet.

Markt wordt overspoeld

Volgens Van der Leyen wordt de wereld ‘overspoeld’ met goedkope Chinese elektrische auto’s. Nu moeten wij concluderen dat er in Nederland ook een hoop nieuwe Chinese automerken zijn die EV’s verkopen, maar heel erg goedkoop zijn ze nog niet, om eerlijk te zijn. Het is op zich wel opmerkelijk dat er wordt aangekondigd dat ze gaan onderzoeken of er subsidies worden verstrekt en dat het in de speech al bevestigd wordt.

Uiteraard is het ook allemaal politiek, want de twee grootste en belangrijkste Europese landen zijn het er namelijk niet over uit. Duitsland wil namelijk dat er niets gebeurd. De Duitse autoindustrie is zeer nauw verweven met de Chinese. Denk aan de vele joint-ventures en de toeleveranciers. Frankrijk drong er juist op aan dat er meer controles komen. Logisch, die zijn nauwer verbonden met de Amerikaanse industrie.

Op de foto’s enkele smakelijke afbeeldingen die natuurlijk los staan van het onderwerp. Wie alle vier de auto’s goed heeft geraden, maakt kans op een Autoblog washandje.

Via: Ad Auto