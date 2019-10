Nu nog niet elektrisch rijden, maar binnenkort wel?

Het kan zomaar zijn dat je met de huidige generatie elektrische auto's geen genoegen neemt. Wat zijn je opties als je binnen afzienbare tijd toch wil overstappen?

Het is geen ramp als je nu nog niet warmloopt voor elektrisch rijden. Misschien is het de aanschafprijs, misschien is het de range, of misschien ben je sowieso een type die liever de kat uit de boom kijkt. Maar het kan ook zo zijn dat je vooral wacht op het juiste elektrische aanbod. Kortom je zit in de wachtstand of je twijfelt. Nou zeggen we vaak, bij twijfel niet inhalen. Maar er zijn een aantal opties om toch voor te sorteren op elektrisch rijden. In dit artikel bespreken we drie opties voor de automobilist die zich in zo’n overgangsfase bevindt.

1. Shortlease

Het aangaan van een shortlease contract is een mooie mogelijkheid wanneer je snel een auto tot je beschikking wilt hebben, maar niet aan een lang contract wilt vastzitten. Die flexibiliteit komt natuurlijk wel met een prijs. Je moet vaak meer betalen voor een shortlease contract als je het vergelijkt met een ‘regulier’ leasecontract. Met shortlease blijf je flexibel maar je bent nu mobiel. Als je de extra kosten per maand kan hebben dan is dit de mogelijkheid voor mensen die NU nog niet willen beslissen in welke elektrische auto ze gaan stappen. En dat een shortlease auto geen saaie huurauto hoeft te zijn hebben we al eens laten zien. We maakten al eens een video over de mogelijkheden met shortlease. In dat voorbeeld gebruikten we een BMW 4 Serie Gran Coupé.

2. Alvast aansluiten in de rij: de voorloopauto

Zeker minder flexibel en toch al een keuze maken, dat kan ook. Ook al is de auto van jouw keuze nog niet leverbaar. Een situatie die zich voor kan doen bij nieuwe modellen als de Polestar 2. Gevraagd naar deze situatie gaf leasemaatschappij Mobility Service Nederland aan dat dit bij dat model (en andere modellen die in 2020 uitkomen) vaak voorkomt. Mensen die al wel een plekje in de wachtrij willen innemen, maar wel vandaag mobiel willen of moeten zijn. Een situatie die iedereen wel kent van auto’s met 8 tot 16 weken levertijd maar die bij elektrische auto’s zomaar op kan lopen tot een jaar. Als de elektrische auto klaar is om opgehaald te worden rij je als één van de eerste in een nieuw model. Moet je inderdaad wel een leasemaatschappij vinden die het al aandurft om jou op een nog te introduceren model een aanbod te doen.

3. BMW i-Ready

Het concept van punt twee neemt BMW nu zelf op de proef met i-Ready. Dit is een nieuwe dienst van van BMW Financial Services. Zowel zakelijke als privé-rijders komen in aanmerking voor i-Ready. Men sluit een leasecontract af en kan na 24 maanden kosteloos overstappen op een elektrische of plug-in hybride BMW. Dat wil zeggen, je mag kosteloos van je contract af en ze maken een nieuwe prijs voor de elektrische BMW die je vervolgens kiest. De BMW met een conventionele verbrandingsmotor die deel uitmaakte van het contract ruilt men dus in op een gloednieuwe elektrische auto. Bijvoorbeeld een iX3 of een i4 die gaan komen. i-Ready zal als optie toegevoegd worden op een nieuw leasecontract voor 10 euro extra per maand.