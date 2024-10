Koop de comfortabelste Aventador

Lamborghini Aventador en comfortabel in één zin? Jazeker!

Kijk in de achteruitkijkspiegel en je ziet niets. De versnellingsbak is geen juweeltje op het gebied van soepelheid. Je kunt je bagage nauwelijks kwijt. Nee, de Lamborghini Aventador zal nooit prijzen winnen als comfortabele auto. Maar van alle varianten is dit de meeste comfortabele.

Tegenwoordig hebben we de Revuelto, in één smaakje. Zijn voorganger zagen we door de jaren heen in allerlei varianten verschijnen. Hetzelfde staat zijn opvolger ongetwijfeld te wachten. Het begon allemaal met de old skool Aventador. Eigenlijk de auto die je niet wil hebben. Want model met kinderziektes, een beetje gedateerd, langzame infotainment. Yada yada.

Lamborghini Aventador S is.. comfortabel

Daarna kwamen tal van varianten. S, SV, SVJ, Ultimae. Alle speciaaltjes. Noem ze maar op. De Aventador S was de meest comfortabele. Omdat deze niet zo heel lang in productie was zijn ze eigenlijk verrekte zeldzaam. Er staat er nu eentje te koop op Marktplaats! Zo wit als een eenhoorn.

De auto wordt te koop aangeboden voor 335k door een Maserati-specialist in Kwintsheul. Aardige gasten. Dat mag ik zeggen, want ze hadden ooit een keurig beurtje uitgevoerd op mijn destijds Italiaan. Deze specialist heeft een witte Lamborghini Aventador S te koop staan.

De Aventador S is in alle opzichten een verbetering in vergelijking met het origineel. Met 740 pk meer vermogen uit de atmosferische 6.5 liter V12. Fraaiere graphics in het interieur, comfortabele stoelen. Ook de Ego-mode was nieuw. Met deze rijmodus streel je niet alleen je ego, maar kun je ook de bekrachtiging van het stuurwiel en de hardheid van de ophanging instellen.

Als de Lamborghini Aventador ooit een daily driver zou moeten zijn dan is de S je beste keuze. Met een topsnelheid van 350 km/u en een 0-100 tijd van 2,9 seconden is het ongelofelijk bizar van een daily driver. Ondanks het comfortabele karakter van deze Lamborghini zou ik hem niet aanraden als daily. Kies dan gewoon lekker een Urus.