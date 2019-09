Er komen meer Formule races op Zandvoort

Goed nieuws voor de Nederlandse autosportfans!

Het heeft eventjes geduurd, maar we krijgen in 2020 weer een Grand Prix. De status van Zandvoort in 2020 is nog ‘voorlopig’, daar de baan eerst nog grondig verbouwd moet worden. Maar dat is niet het enige goede nieuws.

Voorprogramma

Tijdens zo’n Formule 1 weekend worden vaak meerdere races gereden. Een soort voorprogramma, zo u wil. Je kwam voor Bon Jovi, maar eerst moet je de Simple Minds even aanschouwen. Bij de Formule 1 doen ze dat ook. Vandaag is bekendgemaakt door de FIA dat niet alleen de Formule 1 zal plaats vinden in het weekend van 1 tot 3 mei, maar dat ook de Formule 2 én de Formule 3 teams naar Zandvoort komen.

Formule 2

Op dit moment is er een Nederlander actief in de Formule 2 klasse, namelijk Nyck de Vries. De Formule 2 is de opvolger van de GP2 raceklasse en wordt door velen gezien als de springplank naar de Formule 1. Coureurs als Albon, Norris, Leclerc en Russell zijn via de Formule 2 naar de F1 gepromoveerd. Nyck de Vries zal overigens niet aanwezig zijn tijdens die race. De kersverse F2-kampioen rijdt volgend jaar voor het Formule E team van Mercedes. Een Formule 2 auto heeft een chassis van Dallara gecombineerd met een motor van Mecachrome. Het minimale gewicht inclusief coureur bedraagt 755 kilogram. De Mecachrome motor is een 3.4 V6 met turbo die 620 pk levert. Vanaf volgend jaar rijden de Formule 2 auto’s al met de 18″ velgen met platte banden, die later ook naar de Formule 1 zullen komen.

Formule 3

Dit seizoen rijden er maar liefst twee Nederlanders mee in het Formule 3 kampioenschap. Bent Viscaal staat vijftiende in het kampioenschap met 10 punten. Richard Verschoor staat twaalfde met 31 punten. Ook de Formule 3 auto’s worden door Dallara gebouwd. Het totale gewicht inclusief coureur is 550 kilogram. De motor is dezelfde Mecachrome V6, maar dan atmosferisch. Het maximum vermogen bedraagt 380 pk. Max Verstappen maakte de destijds de sprong van Formule 3 naar Formule 1.