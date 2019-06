F3-team ontvangt diskwalificaties na vreemd föhn-incident

Iedereen heeft zich aan de regels te houden.

Overal waar mensen te vinden zijn, gebeuren rare fratsen. Zo ook in de autosport. Of we nu kijken naar de Formule 1 of de klassen op de ladder daar naartoe, dat maakt niet. In de Formule 2, bijvoorbeeld, wist de Indiase koekenbakker Mahaveer Raghunathan afgelopen weekend in één race negen penaltypunten te verzamelen op zijn superlicentie, wat hem direct een race ban opleverde. In de Formule 3 gebeuren eveneens vreemde dingen.

Na de kwalificatiesessie op de Red Bull Ring in Oostenrijk kwam de organisatie met een bericht naar buiten waarin het uiteenzette welke coureurs penalty’s kregen voor het verbreken van de regels. Hierin stond een wel een merkwaardige dubbelstraf voor het kampioensteam van ART Grand Prix: het team van Alfa Romeo teambaas Frederic Vasseur en Nicholas Todt had teveel personeel aan het werk gezet.

Twee van de drie coureurs van het team, Christian Lundgaard en David Beckmann, mogen zodadelijk vanaf de staart van het veld starten aan de eerste race van het weekend. Dit alles omdat de stewards ontdekten dat twee fysiotherapeuten van ART Grand Prix werkten aan de auto’s, door . Volgens de stewards is dit niet in lijn met de reglementen, waarin staat dat er maximaal 11 stafleden aan de auto’s mogen werken gedurende een raceweekend.

“These two team members – who were identified as the drivers’ physios – were seen holding a blower which was directing air into the engine intake above the drivers’ head, therefore cooling the engine. ART Grand Prix’s Team Manager indicated that the drivers’ physios were not acting on behalf of the team.”

De Formule 3, die sinds begin dit jaar is samengesmolten met de GP3, is de opstapklasse naar de Formule 2 en loopt over van het talent. Alleen al het team van ART Grand Prix heeft in zijn 14-jarig bestaan F1-sterren als Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Jules Bianchi, Valtteri Bottas en Stoffel Vandoorne een stoel gegeven.

Momenteel rijden er in de Formule 3 twee Nederlanders: Bent Viscaal (zie foto) en Richard Verschoor. De jongens komen respectievelijk uit voor HWA Racelab en MP Motorsport, dat gevestigd is in Westmaas. Beiden verdiende vorige week in Frankrijk de eerste punten; Viscaal bezet met 10 stuks de tiende positie in het klassement, Verschoor scoorde 8 punten en staat op de twaalfde positie.

Wie dit weekend wil kijken, kan dit doen op de volgende momenten:

Race 1 – vandaag (29-6), 10:25

Race 2 – morgen (30-6), 09:35