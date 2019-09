Dit zijn 8 dingen die ons opvielen aan de miljoenennota 2019

Hoeveel centjes gaat de overheid ditmaal bij automobilisten weghalen? Of zijn er ditmaal betere plannen? je leest het hier, op Autoblog.

Het is weer de Derde Dinsdag van September. Dat betekent traditiegetrouw dat we klagen over het feit dat miljoenennota is uitgelekt. Tevens behandelen we even de uitspraak en pronunciatie van onze Koning. Die was keurig, overigens. Chapeau.

Uiteraard is het voor ons heel erg belangrijk om te weten welke belastingmaatregelen genomen gaan worden omtrent mobiliteit. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de overheidsinmenging zeer veel gevolgen heeft voor de automarkt. Dit zijn acht dingen die ons opvielen:

Bijtelling elektrische auto’s omhoog

Dit is misschien wel de belangrijkste. De bijtelling van geheel elektrische auto’s wordt namelijk verdubbeld van 4 naar 8%! Dat is balen, want juist in 2020 komen de fabrikanten pas met elektrische auto’s. De reden is simpel. In 2020 gelden er strengere eisen qua CO2 uitstoot. Voor dit jaar redden de fabrikanten het wel, maar volgend jaar zijn de verkopen van EV’s hard nodig om de uitstoot van andere auto’s te compenseren. Overigens, nog een belangrijk punt, die 8% geldt slechts tot de eerste 45 mille. Over alles daarboven dient wel 22% bijgeteld te worden.

Overigens is dat de verandering voor 2020. De bijtelling wordt daarna geleidelijk opgekrikt. In 2021 gaat het om 12 procent en wordt het ‘onder de 22-procent-bedrag’ verlaagd naar 40.000 euro. In 2022 tot en met 2025 wordt het 16 procent en vanaf eind 2025 is er sprake van gelijkschakeling van benzine- en elektroauto’s. Dan is de bijtelling voor alle auto’s 22 procent en gaat de 40 mille-grens ook de deur uit.

Om te illustreren hoe het gesteld staat met de kortingen en geleidelijke afname van de korting, is onderstaande tabel gemaakt:

Zoals je ziet is de maximale korting in 2020 6.300 euro. Dat wordt geleidelijk 2.000 euro tegen 2025. Vanaf 2026 houden de berekeningen op omdat er dan geen maximumbedrag meer zit aan de lage(re) bijtelling.

Overige schone auto’s (gedeeltelijk) uitgezonderd

De door de overheid bestempelde ‘onbewezen aandrijflijnen’, zoals zonnecelauto’s en brandstofcelauto’s (waterstof e.d.) krijgen géén last van de 40.000 euro-grens. Mocht je dus een Toyota Mirai of Hyundai NEXO willen leasen, dan krijg je een vast bijtellingspercentage over het hele aankoopbedrag. Wel verandert dit percentage mee met de elektrische auto’s, tot een maximum van 12 procent in 2021.

Tóch BPM op elektrische auto’s

Op dit moment zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM. Die belasting wordt geheven op basis van CO2-uitstoot en bij een elektrische auto vindt de uitstoot niet plaats bij de auto zelf. Tot 2025 zullen elektrische auto’s worden vrijgesteld van deze zogenaamde aanschafbelasting. Daarna betaal je eenmalig 360 euro. Per jaar wordt dat bedrag aangepast aan de inflatie.

Geen MRB EV

Bovenstaande wil niet zeggen dat er geen incentives zijn om elektrisch te gaan rijden. Ja, het wordt weliswaar duurder, maar het blijft de goedkopere optie. De motorrijtuigenbelasting blijft 0 euro tot 2025. Daarna krijg je met een EV 25% korting op je MRB. Dit kan nog wel een serieus dingetje worden, want we vergeten nog weleens dat elektrische auto’s loodzwaar zijn. Een Porsche Taycan weegt 2.400 kilogram. Dus die 25% korting ga je wel nodig hebben.

Korting op plug-in hybrides

Nog zo’n loodzware categorie auto’s is die van de PHEV’s, de plug-in hybrides. Dit zijn auto’s met zowel een elektromotor als een traditionele verbrandingsmotor. Met name deze categorie auto’s is zeer in trek in andere landen wegens fiscale voordelen. Nu krijgen wij Hollanders die eindelijk ook. Tot 2025 krijg je namelijk 50% korting op de MRB. Deze komt te vervallen per 1 januari 2026.

Elektrische occasions

De overheid heeft een duidelijke rol gehad als het gaat om de verkopen van nieuwe auto’s. Eerst waren het de spaar-dieseltjes (Polo BlueMotion), daarna de plug-in hybrides (Outlander PHEV) en nu volledig elektrische auto’s (Model 3). Veel van de milieuvriendelijke elektrische auto’s en PHEV’s komen nauwelijks terecht op de Nederlandse occasionmarkt. Die worden direct na de lease geëxporteerd. Om te voorkomen dat dat gaat gebeuren, stelt de overheid 100.000.000 euro beschikbaar om die EV’s in Nederland te houden. Hoe ze dit gaan doen, is niet duidelijk. Dit wordt later dit jaar bekend gemaakt.

Diesel nog duurder

Vanaf 1 januari 2021 wordt de accijns op diesel verhoogd met 1 cent per liter. Twee jaar later wordt deze accijns nog eens met 1 cent verhoogd.

Tsjoek Tsjoek

Voor mensen die difterie, kinkhoest of dergelijke willen oplopen is er goede hoop, want het kabinet gaat zwaar inzetten op treinverkeer. Er word in 2020 2.600.000.000 euro beschikbaar gesteld om op en rond het spoor aanpassingen te doen. We gaan er niet vanuit dat ze de Betuwelijn gaan asfalteren. Er wordt wel geïnvesteerd in ERTMS, een systeem waardoor treinen veiliger dicht op elkaar kunnen rijden.

Wegen

Maar niet getreurd, er komen ook meer wegen bij. De wegen tussen Amsterdam, Almere en Schiphol zullen worden verbreed. Ook wordt in 2020 de A1 Apeldoorn en Azelo opgeleverd. In totaal wordt er 3.000.000.000 euro geïnvesteerd in wegen in 2020 door de overheid.