Officieel: Nyck de Vries met Vandoorne bij Mercedes in Formule E

Voorwaarts!

Dankzij alle aandacht voor Max Verstappen blijft er maar weinig over voor andere Nederlandse coureurs. Toch zijn er behoorlijk wat dames en heren actief op hoog niveau. Nyck de Vries, bijvoorbeeld, is momenteel de leider in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft zich de laatste tijd overduidelijk voldoende in de kijker gereden, want Mercedes heeft hem zojuist vastgelegd voor zijn gloednieuwe Formule E-team.

Op de IAA in Frankfurt heeft Mercedes niet alleen zijn allereerste Formule E-auto, de EQ Silver Arrow 01, onthuld, het heeft het publiek tegelijkertijd kennis laten maken met zijn rijdersduo. Hoewel de elektrische formuleklasse regelmatig wordt weggewuifd, heeft de Duitse fabrikant een zeer respectabele line-up geregeld: naast Nyck de Vries vinden we oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne.

Hoewel het een fijne ontwikkeling is voor de beide rijders, komt de aankondiging niet als een donderslag bij heldere hemel. Stoffel Vandoorne was afgelopen seizoen al een van de rijders voor het team van HWA Racelab, dat in zekere zin de voorloper was van het fabrieksteam van Mercedes. Nyck de Vries maakt daarnaast sinds begin dit jaar onderdeel uit van de rijderspoel van Mercedes en heeft zich dit jaar goed bewezen als een betrouwbaar coureur, door met geruime afstand aan kop te gaan in de Formule 2.

Het aankomende Formule E-seizoen gaat op 22 november van start in Diriyah, Saudi-Arabië. De laatste wedstrijd van het jaar wordt verreden aan het einde van juli, in Londen. Liefst 12 teams doen komend jaar mee aan het volledig elektrische kampioenschap. Nyck de Vries is overigens niet de eerste Nederlander in de sport: Audi-rijder Robin Frijns komt ook komend seizoen weer uit voor Envision Virgin Racing.