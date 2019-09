BMW gaat de i3 de nek omdraaien

Nee, niet de leukste auto uit het gamma!

Sommige auto’s worden niet begrepen. Men kijkt naar de lijnvoering en zegt: Lelijk! Next! Dat is zonde, want sommige lelijke auto’s zijn gewoon briljant. Denk aan de Fiat Multipla, Audi A2 en de Renault Modus.

De BMW i3 past ook in dat rijtje. Persoonlijk vind ik ‘m geweldig, met name de i3S. Maar voor velen is het net even iets te apart. Pieter Nota, de grote marketing directeur van BMW heeft aangeven dat de i3 zijn langste tijd erop heeft zitten en géén opvolger zal krijgen.

BMW gaat wel vol inzetten op elektrische auto’s en plug-in hybrides, maar de i3 zal langzaam uitgefaseerd gaan worden. Dat laat Nota weten aan de Financial Times. De elektrische auto’s moeten meer mainstream gaan worden. Nota bevestigde tevens dat er 13 geheel elektrische BMW’s worden gelanceerd voor 2023. Ook geeft Nota aan dat de PHEV een toekomst heeft. Daarmee kan met in stedelijke gebieden geheel elektrisch rijden, maar stelt het de bestuurder wel in staat om alsnog lange afstanden te rijden.

De BMW i3 is om meerdere redenen bijzonder. De auto kwam in 2013 op de markt. De i3 is grotendeels opgetrokken uit koolstofvezel met kunststof panelen. Mede daardoor is de auto erg licht, maar ook prijzig. In de tussentijd zijn ook de elektrische motoren van de concurrentie flink verbeterd. Destijds werd de i3 ontwikkeld om de bouwkwaliteit van een 7 Serie, de ruimte van een 5 Serie en de prijs van 3 Serie te bieden.

De BMW i3 krijgt later dit jaar nog wel een update. De i3 was overigens geen complete ‘faal’. De kleine auto was tevens een test voor BMW om nuttige ervaring op te doen met elektrische auto’s en de klanten daarvan, zonder dat het ten koste ging van de verkopen van traditionele BMW’s.