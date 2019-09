Dit briljante Italiaanse beest heeft 600 pk uit een viercilinder

En dat blijft nog heel ook. Hopelijk.

Bij het horen van sommige automerken gaat niet bij iedereen een belletje rinkelen. Zeker het aantal Italiaanse automerken wat niet meer onder ons is, is helaas te groot. Denk aan ASA, Isotta Fraschini, Siata, O.S.C.A., Cizeta en Cisitalia, bijvoorbeeld.

Een van die merken die in dat lijstje thuishoort is ATS. Nee, we bedoelen niet de Duitse velgen-fabrikant, maar Automobili Turismo e Sport. We gaan zeker nog een keer de diepte in met dit fraaie Italiaanse merk, maar ATS beleefde zijn hoogtijdagen tijdens de jaren ’60, zowel op de openbare weg als de circuits.

Gelukkig zijn ze weer terug! In 2017 zagen we het eerste teken van leven. Het project heet, heel saai, ATS GT (afbeelding onder). De ATS GT is een bloedmooie sportwagen met welhaast perfecte verhouding. Het blijven Italianen. Onder de kap ligt een V8 van McLaren-origine.

Nu is er een tweede project, de ‘RR Turbo’. Laten we het erop houden dat ze niet heel erg sterk zijn in het verzinnen van namen. De ATS RR Turbo is een zo licht mogelijke auto, specifiek bedoeld voor het circuit. Volgens ATS kan de ATS RR Turbo meedoen aan diverse Cup-wedstrijden en heuvelklim-races. Maar het is ook de perfecte auto voor trackdays om iedereen zoek te rijden.

Dat komt door een paar eigenschappen. Ten eerste het gewicht. De ATS RR Turbo weegt namelijk 780 kilogram. Dat is ongeveer net zoveel als mijn zus weegt na een avondje onbeperkt chinees eten. De ATS RR Turbo is weliswaar erg licht, maar desalniettemin uitgerust met een rolkooi en brandblusser.

Onder de koolstofvezel motorkap treffen we een bekende motor aan. Het is de K20C1-viercilinder uit de Honda Civic Type-R. Deze levert standaard 320 pk, maar is voor de gelegenheid opgevoerd naar 600 pk! Het koppel is eveneens erg hoog voor een dergelijke motor: 529 Nm. Hoe snel de RR Turbo is, wil ATS niet zeggen, maar reken erop dat je elke Ferrari wel degradeert op het circuit.

Al het vermogen en koppel gaat via een seqientiële zesbak naar de achterwielen. Om de paardenkrachten in toom te houden is het onderstel naar wens af te stellen en is het optioneel mogelijk om keramische remschijven te monteren. De ATS RR Turbo is te bestellen, de vraagprijs zonder opties is 110.000, exclusief belastingen. Of er ook een straatversie komt, os vooralsnog niet bekend.