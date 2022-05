Check even of jij nog een oude Formule 1 auto in je schuur hebt staan

Moet je echt even doen. Een beetje bijzondere Formule 1 auto kan namelijk flink wat opleveren.

Een Formule 1 auto is eigenlijk een wonderlijk ding. Ik bedoel, ze zijn hartstikke onpraktisch, er zit niet eens een achterbank in en je kunt er niets in kwijt. Geen koffers, geen boodschappen, niets. Als je wil afslaan, moet je je arm uitsteken, want ze hebben geen richtingaanwijzers. Verder zit er geen dak op, dus als het regent word je zeiknat.

Als je er al de weg mee op zou mogen, want dat kan ook al niet. Bovendien maken ze herrie en zijn ze heel duur in de aanschaf en het onderhoud. Als je het zo bekijkt is het dus maar vreemd dat er zoveel liefhebbers zijn en dat Formule 1 auto’s zowel nieuw maar ook als tweedehandsjes voor heel veel geld worden verkocht.

Nigel Mansell verkocht zijn Formule 1 auto’s

Iemand die alles weet van de onpraktische kanten, maar óók van de waarde van en F1 auto, is Nigel Mansell. De besnorde Brit reed er namelijk de nodige rondjes mee en werd in 1992 zelfs wereldkampioen. Bij het opruimen van het schuurtje in zijn achtertuin vond hij daar ineens twee Formule 1 auto’s en besloot die te gaan verkopen.

En dat heeft hem geen windeieren gelegd. In tegendeel zelfs, in totaal werd er voor de twee auto’s maar liefst 7,6 miljoen euro neergelegd. Dat maakt het een zoektocht door je eigen schuurtje wel waard toch? Misschien staat er bij jou ook wel een ouwe Formule 1 auto weg te roesten.

Mansell kreeg de F1 auto’s ooit als cadeau

In het geval van Nigel Mansell was het helemaal een lekkere winst. De twee Formule 1 auto’s die hij bij RM Sotheby’s liet veilen, had hij ooit voor niets gekregen als bedankje voor bewezen diensten. Zo verblijdde Ferrari hem in 1989 met zijn oude ‘640’, waarmee hij in het voorgaande seizoen twee overwinningen haalde.

Van Williams mocht hij zijn FW14 uit 1991 mee naar huis nemen. Die leverde iets meer op dan de Ferrari, maar hierin haalde Mansell dan ook vijf overwinningen. Uiteindelijk betaalde iemand 4.055.000 euro voor deze auto. De Ferrari ging voor 3.605.000 euro onder de hamer. Opgeteld dus ruim 7,6 miljoen.

Met andere woorden, als je makkelijk geld wil verdienen, moet je nu even zoeken of je nog ergens een oude Formule 1 auto hebt staan.

Als jullie mij zoeken, ik zit even in de schuur. Joe!

Via Quote