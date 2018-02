Welke BMW is te zien op deze teaser?

De Beierse groothandel doet geheimzinnig.

De primeurs voor de autoshow van Genève druppelen binnen en dat geldt voor fabrikanten in alle soorten en maten. Grote merken zoals Audi, Mercedes en BMW staan erom bekend dat ze voor de belangrijkste autoshows altijd groots uitpakken. Mercedes is al lekker bezig met primeurs onthullen en ook Audi heeft al wat nieuwe modellen getoond. Rond BMW is het echter verdacht stil, terwijl er in München ook een paar belangrijke modellen gepland staan.

Dat BMW wel iets van plan is wordt duidelijk uit een Instagram-post die het Duitse merk vanmiddag online heeft gezet. Gezien de plannen van BMW is de kans groot dat ze binnenkort de productieversie van de 8-Serie Concept onthullen, die zou namelijk dit jaar al in de showrooms staan. Al gaan er ook verhalen dat deze pas in de zomer wordt gepresenteerd.

De uitgaande 6-Serie kwam naast een coupe ook in twee andere varianten; de M6 en de Gran Coupé, dus de kans is groot dat de opvolger (8-Serie) deze twee versies overneemt. In dit geval lijkt de teaser een vierdeurs coupé af te beelden. Dit zou aangeven dat het hier gaat om een concept-versie van de 8-Serie Gran Coupé. De huidige 6-Serie Gran Coupé, de CLS-killer van BMW, kan niet meer onder de 6-Serie noemer vallen, omdat deze modellen op basis van de 5-Serie worden gemaakt. Er is echter een grote kans dat de Gran Coupé wel in het gamma blijft, maar een paar plekken opschuift, als nieuwe 8-Serie.

Vorig jaar kwam er al een hint over een nieuwe M-versie van de 8-Serie, in de vorm van de M8 GTE. Deze volgt in de GTE-klasse de M6 GTE op, dus er zit een M8 aan te komen. Er bestaat dus de mogelijkheid dat BMW met de teaser de M8 aankondigt. Gezien de coupé-achtige lijnen van de auto die (vaag) te zien zijn gaat het hoogstwaarschijnlijk wel om een 8-Serie variant. Spannend…

BMW laat er verder niks over los. Alleen “meer info volgt”. Of ze hier hinten naar de normale 8-Serie of een nieuwe conceptcar, is dus niet duidelijk. BMW heeft hoogstwaarschijnlijk meer in petto, omdat in 2018 veel op de planning staat.