Politie drukt 206’je van de A73

Heftige shizzle in de buurt van Nijmegen.

Gisteravond was het kassa op de A73. De bestuurder van een Peugeot 206 negeerde daar een stopteken, waarom de politie de auto aan de kant wilde zetten is nog niet helemaal duidelijk. Na het negeren van het stopteken ving de dollemansrit aan, waarbij de 206 een politieauto ramde.

Hierop werd door de dienders versterking opgeroepen. Een tweede politieauto gaf de 206 een tikje waarna deze in de berm belandde. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het met deze persoon gesteld is kon de politie nog niet zeggen. Wel was duidelijk dat de man onwel was. Niet duidelijk is of dat ten tijde van de klapper ook al het geval was.

De A73 lag door de aanrijding(en) bezaaid met brokstukken wat zorgde voor een korte file. Een korte file later kon de boel weer worden vrijgegeven voor verkeer.

Foto’s via OvD-RWS Ramon en de politie