Alfa Romeo Giulia Estrema is Quadrifoglio-light

Naar onze mening is de Alfa Romeo Giulia Estrema iets te ‘light’, maar het is in de goede richting.

De Alfa Romeo Giulia is een geslaagde sportsedan, maar krijgt helaas nog niet alle handen op elkaar. Ja, de purist en liefhebber spreken ze aan, maar het grote publiek wil nu eenmaal grotere infotainment-schermen, meer binnenruimte, een stationwagon, een plug-in hybride en ga zo maar door. Allemaal dingen die onontbeerlijk zijn in het D-segment (en leverbaar zijn voor de BMW 3 Serie), maar waar Alfa Romeo geen gehoor aan geeft. Tja.

Dat wil niet zeggen dat de sportsedans als sportief rijijzer een voltreffer is. Het enige dat jammer is, is dat de het gat tussen de gewone Giulia en de Quadrifoglio zo groot is. Een vermogen van 510 pk en een prijskaartje van 120 mille zijn voor sommigen overkill.

Quadrifoglio-goodies

Alfa Romeo heeft een tussenoplossing in de vorm van de Alfa Romeo Giulia Estrema (niets te maken met de Estrema Fulminea). Het is in principe een Giulia in Veloce-uitvoering, maar dan met wat goodies van de Quadrifoglio.

Denk aan het actieve onderstel en het sperdifferentieel. Ook is er schuitig gebruik gemaakt van koolstofvezel. De grille en spiegelkappen zijn van carbon. voor de rest van de auto is er gekozen voor hoogglans zwarte afwerking in plaats van aluminium.

Nou ja, auto, auto’s. De Estrema-uitvoering is leverbaar voor zowel de Giulia als de Alfa Romeo Stelvio. Dat zien we op zich wel vaker, dat die twee samen gelijke behandeling krijgen. Beiden staan op het Giorgio-platform en beiden hebben dezelfde techniek onderhuids.

De Stelvio Estrema krijgt 21 inch wielen, terwijl de Giulia het met 19 inch moet doen. Optioneel kun je bij de Giulia echter kiezen voor een breedset. Er zijn naast zwart nog drie kleuren leverbaar: Alfa Bianco, Rosso Alfa en Misano Blue.

Interieur Alfa Romeo Giulia Estrema

In het interieur gaat het feestje vrolijk verder. Net als bij de Giulia Quadrifoglio heb je niet echt keuze uit een interieurkleur. Je krijgt zwart lederen sportzetels met leder bekleed dashboard en een hoop aluminium en carbon afwerking.

Om de boel op te fleuren zijn er wel rode stiksels. Het Harman Kardon-systeem is standaard. Helaas hebben we nog geen hele duidelijke foto’s, alleen deze detail-shots met rode waas. Ja, zo creëer ook een fraaie kleur. Waar zijn de tijden gebleven van Alfa’s met rood lederen Mom-bekleding?

Dan het grootste nadeel: ondanks wat hardware en luxe van de Quadrifoglio, is er niets aan de motor veranderd. In beide gevallen heb je namelijk een 2.0 turbo met 280 pk. De Stelvio Estremo heeft standaard Q4-vierwielaandrijving, bij de Giulia is dat gelukkig optioneel.

Je kunt dus de 280 pk sterke motor gewoon met achterwielaandrijving bestellen. De transmissie is nog altijd de achttraps automaat van ZF.

Alfa Romeo Giulia Estrema naar Nederland?

Al met al een geslaagde uitvoering als je toch al in de markt was voor een Giulia (952) of Stelvio (949). De meeste mensen die er eentje wilden hebben, hebben ‘m nu. De facelift kan dus niet snel genoeg komen.

Er gaan geruchten dat de Giulia de neus van de Tonale krijgt en een flinke update qua interieur. Een plug-in hybride en stationwagon liggen niet in de lijn der verwachting, dus het zal nog altijd een zeldzaamheid blijven. De auto komt naar Europa, dus hopelijk ook naar Nederland.

