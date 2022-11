We zijn nog lang niet van Lewis Hamilton af!

Aldus Lewis Hamilton. Want hij wil ook nog na zijn 40e verjaardag door!

In het verleden heeft Lewis Hamilton meerdere malen grappen gemaakt over dat hij niet de oudste coureur wil zijn op de grid. In dat licht is Lewis ook blij dat Fernando Alonso maar stoeltjes blijft vinden. Alonso is inmiddels 41 en die is van plan om in ieder geval de komende twee jaar nog van de partij te zijn.

Hamilton heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij niet wil blijven racen totdat hij volledig opgebrand is. Liever stopt hij op tijd zodat hij nog energie heeft om zich nog fris en fruitig in te zetten voor bijvoorbeeld zijn goede doel Mission 44. Zo wil hij niet alleen een erfenis achterlaten in de racerij, maar ook in de maatschappij.

Nieuw meerjarig contract

Zijn huidige contract bij Mercedes loopt af aan het einde 2023. Dan zal hij 38 jaar zijn. Vorige maand liet hij al doorschemeren dat hij van plan is om daarna nog een meerjarig contract te tekenen bij het Formule 1 team van Mercedes. Zelfs als dat meerjarig contract maar twee jaar is, is hij dan boven de 40, de mijlpaal die hij zelf eerder bespotte.

Wat is er veranderd voor Hamilton? Waarom is hij van gedachten veranderd nu de 40 nadert? Nou, dat ligt divers aldus Lewis zelf. Allereerst valt het enorm mee hoe hij “aftakelt” nu hij wat ouder wordt. En de steun en ambitie van Mercedes geven hem enorm veel energie.

Meer titels

Het breken van records is nooit een doel op zich geweest voor LH44 en het winnen van een achtste titel is niet iets wat hij zijn toekomst zal laten bepalen. Zelfs niet na het verlies van het kampioenschap vorig seizoen in de allerlaatste race in de allerlaatste ronde.

Hamilton is er van overtuigd dat hij voor Mercedes nog mee kan doen voor de prijzen en nog wereldkampioen kan worden. Weglopen nu het even een seizoen wat minder gaat staat niet in zijn woordenboek.

Betere conditie dan ooit

Fysiek is hij nog nooit beter geweest als sinds 2018 toen hij over is gegaan op volledig plantaardig voedsel. Hij is nauwkeuriger met zijn dieet en nauwgezetter met zijn training. Oftewel het feestbeest is begraven. Natuurlijk rept Lewis ook over zijn geestelijke gezondheid. Hij is helemaal in balans. Fijn voor hem.

Nou helemaal top dat Hamilton zich lichamelijk en geestelijk helemaal in balans voelt en dat hij het al heeft over hoe de komende vijf jaar er uit gaat zien. Nu gewoon weer heel hard rondjes racen en laten zien wat je waard bent. Wat ons betreft maakt het niet uit of je nou 20 bent of 40. Minder praten meer racen!