Er komt een raceklasse exclusief voor vrouwen

Professioneel racen in een supersnelle single-seater. Me too, me too, roepen de vrouwen!

Na de opmars van het vrouwenvoetbal kunnen wij petrolheads ons opmaken voor de volgende sportmanifestatie met dames in de hoofdrol. Er komt een speciale raceklasse waar enkel vrouwen aan mee mogen doen. Het initiatief gaat gebukt onder de naam W Series. De W staat hier niet voor wasmachine.

Doel van deze exclusieve klasse is om vrouwen sneller in een Formule 1-zitje te krijgen. Who run the world? Girls! Zou Beyoncé met de finishvlag gaan zwaaien? De dames gaan racen in een Tatuus F3-spec. Onder meer David Hasselhoff Coulthard en Adrian Newey zijn onderdeel van dit nieuwe project.

Het eerste kampioenschap gaat in mei 2019 van start. Er zullen zes races worden gereden in Europa. Een race duurt 30 minuten. Op de lange termijn moet W Series ook naar Australië, Azië en Amerika komen. De totale prijzenpot bedraagt 1,5 miljoen dollar. De winnares van het kampioenschap krijgt met 500.000 dollar het meeste geld. Het is de bedoeling dat dit bedrag als financieel hulpmiddel gaat dienen in het krijgen van een zitje in de Formule 1.

Opmerkelijk is dat de selectie anders verloopt in vergelijking met andere autosporten. Zo worden teams niet geselecteerd op sponsoren en doekoe, maar op talent. Zo kunnen rijke meiden niet met daddy’s money een plekje kopen in de W Series. De dames zullen zich echt moeten bewijzen. Een prima maatregel.