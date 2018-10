G-Power BMW M550i gelijk naast grote broer

Voor als je geen M5 hebt, maar wel een M550i?

Voor wie nog een BMW G30 M550i in een schuur heeft staan heeft G-Power goed nieuws. De Duitsers maken de baby-M5 gelijk aan het echte werk. Spreken over een wolf in schaapskleren kunnen we niet. G-Power heeft er een soort mini-M5 van gemaakt, met onder meer een spoilertje, dikkere velgen en een uitlaatsysteem met vier pijpen.

Standaard levert de M550i een gezonde 462 pk uit de inmiddels welbekende 4.4 twin-turbo V8. G-Power brengt dat vermogen naar 600 pk en 810 Nm koppel. Dat is meer koppel in vergelijking met een M5. Dit zie je terug in het sprintje naar de honderd. De G-Power M550i flikt het kunstje in 3,2 tellen. Een standaard M5 doet dat in 3,4 seconden. Geen idee wie dat verschil overigens gaat merken. De topsnelheid bedraagt 320 km/u. De G-Power V2 software upgrade kost 1.786 euro.

G-Power heeft ook nieuws voor wie 600 trappelende paarden teveel zijn, maar de standaard 462 pk te weinig. Het bedrijf biedt een V1 software upgrade aan, dat het vermogen tilt naar 550 pk en 780 Nm koppel. Deze middenweg kost 1.366 euri. Waarom de M550i verkiezen boven de M5? Wouter legt het haarfijn uit in deze AC Schnitzer video.