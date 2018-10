Probeer om te draaien: ProRail gaat zelf overwegen sluiten

De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder is het wachten zat.

In ons land staan nog tientallen onbewaakte overwegen. Overgangen waar geen camera’s, slagbomen, of andere vorm van veiligheid is. Normaal gesproken zijn er toeters en bellen die omstanders waarschuwen dat er een trein nadert, maar bij bijna 120 onbewaakte overwegen in Nederland is dit niet zo.

ProRail maakt zich al een tijdje hard om deze overwegen zo snel mogelijk te sluiten. De organisatie zit echter vast in een web aan bureaucratie. Zo lopen er bijvoorbeeld inspraakprocedures waarbij omwonenden de kans krijgen om bezwaar te maken tegen de sluitingen. Dit soort procedures vertragen de stappen die ProRail wil zetten enorm. Het bedrijf is het wachten zat en gaat nu zelf ingrijpen, aldus topman Pier Eringa tegenover de Telegraaf.

Dat gaat omrijden worden voor omwonenden die te maken hebben met onbewaakte overwegen in de buurt. ProRail gaat namelijk betonblokken plaatsen, waardoor oversteken onmogelijk wordt. De navigatiesystemen houden hier geen rekening mee en dus zal dit ook weer tot frustraties gaan leiden. Dat ProRail dit op eigen initiatief doet is niet zonder risico. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen tegen de maatregelen. Een eventuele rechtszaak ziet de organisatie met vertrouwen tegemoet. ProRail denkt niet dat de rechter moeilijk gaat doen over de veiligheidsmaatregelen die de spoorinfrastructuurbeheerder gaat treffen.