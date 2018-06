Parbleu! Renault wil Adrian Newey losweken bij Red Bull

Vergeet het bankstel, het bestek en het huisje aan zee: Renault wil Adrian Newey meenemen na de onvermijdelijke scheiding met Red Bull Racing!

Oké, de split tussen Renault en Red Bull Racing is nog niet helemaal officieel, maar we durven ‘m wel vast aan dat dit een kwestie van tijd is. Dit bericht op zichzelf wijst ook in die richting, want als Renault wél door zou gaan als leverancier van Red Bull, zou het waarschijnlijk niet les couilles hebben om Adrian Newey weg te kapen bij de Oostenrijkers. Naar verluidt is dat echter precies wat ze van plan zijn!

De Italiaanse afdeling van Motorsport bericht Renault en Newey al over een mogelijke overgang naar het gele team gepraat hebben in Frankrijk. Newey is dit weekend in Le Mans om zijn zoon Harrison, die uitkomt in de Dallara P217-Gibson van SMP Racing, aan te moedigen.

Het vastleggen van Newey zou een geweldige coupe zijn voor La Régie na het beëindigen van de samenwerking met Red Bull Racing. Dat de designer van toegevoegde waarde is in de Formule 1 staat buiten kijf. Sterker nog, velen beschouwen Newey als F1 wereldkampioen van 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 en 1999 in plaats van Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve en twee keer Mika Hakkinen. Adrian ontwierp namelijk de auto’s voor die mannen en cynici zijn van mening dat vrijwel iedere coureur met een klein beetje talent er de titel mee had kunnen pakken. Ook Sebastian Vettel heeft veel te danken aan de tekenaar: hij won al zijn vier titels in een Newey-auto.

Hoewel de laatste titel van Red Bull alweer dateert van 2013 en ook Newey de plank weleens misslaat, zou Renault met de move in een klap zichzelf versterken en Red Bull Racing verzwakken. De RB14 van dit jaar wordt immers wederom gezien als de auto met het sterkste chassis van het veld. De reden dat Red Bull niet alle races wint wordt, tot ergernis van Renault, steevast toegeschreven aan te weinig power.

Of Newey ook écht oren heeft naar een nieuwe uitdaging weten we echter niet. Het is een publiek geheim dat de Brit in het verleden al enkele keren een mega-aanbod heeft afgeslagen, onder meer van Ferrari. De ietwat excentrieke figuur hecht kennelijk veel waarde aan een ‘engelstalige’ omgeving en veel vrijheid om zijn werk te doen. Renaults fabriek zit weliswaar in Enstone, maar of Newey de Franse leiding toevertrouwd hem te laten doen wat hij wil is de vraag. Desalniettemin is het wederom een dappere intentieverklaring van de Fransen, nadat ze eerder al Marcin Budkowski wegkaapten bij de FIA. Max zal in ieder geval hopen dat Renault achter het net vist…