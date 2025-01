Nee! Volgende Audi RS7 verliest zijn V8

Het downsizen van de Audi RS6 en RS7 gaat nog een stapje verder, het model dreigt namelijk zijn V8 te verliezen.

Sommige dingen zijn niet verrassend, maar wel een beetje jammer. Dat gold bij de Audi RS6 al vanaf de derde generatie in 2013. Dat was het moment dat Audi de half bij Lamborghini vandaan gesnoepte Twin Turbo V10 inleverde voor een iets bescheidenere 4.0 V8 met twee turbo’s. Goed voor dikke pk-cijfers, maar een V10 in je sedan en estate heeft iets cools. Aan de cijfers en populariteit ligt het niet, want de RS6 met V8 (de ‘C7’) en die daarna, eveneens met V8 (de ‘C8’), hebben een aardige fanbase opgebouwd.

Nieuwe RS6/7

De Audi A6/7-familie staat op het punt om een revolutie te doormaken. Alles wat A6 gaat heten is op basis van de A6 e-tron en dus elektrisch. Er komt dus een nieuwe RS6, maar dat wordt een EV. Het nieuwe namensysteem van Audi houdt in dat de A7 alles met een plofmotor wordt, dus de A6, A6 Avant, S6, S6 Avant, RS7 Sportback en RS6 Avant worden allemaal vanaf nu een A7, S7 of RS7. Tot zo ver niks nieuws.

Wat ook in theorie niks nieuws is, maar wel nu voor het eerst uit de mond van een Audi-honcho (in dit geval woordvoerder Niko Martens van Audi) komt rollen: de Audi RS7 en dus nieuwe RS6 krijgt geen V8. Het is over en uit voor de 4.0 liter Twin Turbo. De poging van het merk om de RS6 schoner te maken met een Mild Hybrid-systeem was niet afdoende en dus volgt Audi de voetsporen van bijvoorbeeld Bentley en Lamborghini, maar ook Mercedes. Namelijk een kleiner blok met meer vermogen dankzij PHEV-aandrijving.

Met dat vermogen zit het wel snor. Volgens Martens zal de nieuwe Audi RS7 initieel al goed zijn voor 725 pk. Da’s 125 pk meer dan een standaardversie van het huidige model en 100 pk meer dan de Performance en GT. En het zit maar 2 pk van de BMW M5 (G9x) af. De Performance-versie van de nieuwe RS7, die later komt, zal bijna tot 800 pk komen. En dat alles uit een half elektrische setup met een… V6. Yes, Audi gaat geen AMG’tje doen en gelijk terug naar de helft van die V8, maar een V6 gaat een rol spelen. De verwachting is dat het om dezelfde V6 gaat als in de nieuwe RS4 (dus RS5), alleen dan met meer vermogen. Martens zegt ook dat de RS5 goed zal zijn voor 600 pk.

Overboost

De PHEV-aandrijflijn met V6 in de nieuwe Audi RS5 en RS7 heeft als voordeel dat Audi hetzelfde trucje als bij de e-tron GT kan gebruiken. Het maximale vermogen is dan beschikbaar als een soort ‘overboost’-functie. Dan heb je tijdelijk het maximale vermogen als je even een bloedsnel sprintje wil trekken.

Nu we het toch hebben over elektrische knallers: Martens schetst ook een beeld van de nieuwe Audi RS6 e-tron. Dat wordt eigenlijk niks anders dan een flink opgevoerde versie van de A6 en S6 e-tron. Die laatste zit op 503 pk en dat is keurig, maar de RS6 moet uitkomen op 630 pk en 1.125 Nm. Ook die krijgt uiteraard een overboost-functie. Beide auto’s zouden in 2025 al het levenslicht kunnen zien, al verwachten we eerst ergens in 2025 de nieuwe A7 en later, wellicht vroeg in 2026 pas, de RS-versie. (via Car Magazine)