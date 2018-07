Er zijn officieel enorm veel exclusieve Volkswagens

'Enorm veel' en 'exclusief'. Huh?

Het was 2002 en de wereld zag er heel erg anders uit. Britney Spears en Justin Timberlake gingen uit elkaar, Michael Jackson liet een baby uit een raam bungelen en het Nederlands Elftal deed niet mee aan het WK. Op wat underground hip-hop albums van Talib Kweli (Qualitiy), The Roots (Phrenology) en Jurassic 5 (Power in Numbers) was er in de Free Record Shop niet veel te beleven. Dankzij Kelly Clarkson, Avril Livigne, Shakira, Christian Aguilera en Nickelback werden we op muzikaal gebied behoorlijk afgestompt. Nog twee bijzonderheden: voor het eerst wint een zwarte actrice (Halle Barry) een Oscar en wint een rap-nummer een Grammy (Eminem met Lose Yourself).

Nog iets wat erbarmelijk was in 2002: fatsoenlijk rijdende Golfjes. De Golf IV was qua ontwerp zeer geslaagd, met dank aan Murat Günak. Dankzij Piëch moest de Golf duurder aanvoelen (en zijn!) dan de concurrentie. Maar wat de Golf IV niet was: leuk om te rijden. Zelfs de GTI, V5 en V6 uitvoeringen waren niet heel erg inspirerend.

Daar kwam met de Golf IV R32 verandering in. Dit was eindelijk een bijzondere Golf die qua rijeigenschappen mee kon met de beste Hot Hatches van dat moment. Verantwoordelijk door voor was Volkswagen R GmbH. Deze divisie is speciaal in het leven geroepen voor de meest bijzondere producten uit Wolfsburg. Voor mensen die een snellere, luxere en capabelere Volkswagen wensen. Je zou zeggen, is Audi daar niet voor bedoeld?

Misschien wel, misschien niet. Voer voor discussies in de commentsectie. Feit is wel dat Volkswagen R een mijlpaal heeft bereikt. Sinds 2002 zijn er namelijk maar liefst 200.000 exemplaren van verkocht. Exemplaar nummer 200.000 werd verkocht aan Britse klant bij de Volkswagen dealer in Peterborough. Special voor de gelegenheid werd Jost Capito, de grote baas van Volkswagen R GmbH, ingevlogen om de auto af te leveren.

De klant in kwestie, Keith Williamson, koos voor een Golf R Performance Pack en Akrapovič uitlaat. Meneer Williamson is een fijnproever, want hij heeft ook een Golf V GTI en Golf IV R32 in zijn garage staan. Keith is voornemens om de auto nooit meer te verkopen.