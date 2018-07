Autoblog advies: chique en snelle familiesedan voor papa

Strakke koetswerken, potente motoren en voldoende ruimte voor de Olvarit-verorberaars!

Wat als het nu eens geen crossover hoeft te zijn? In bijna elk segment neemt de hoge, stoere auto voor jonge mensen met een dynamische levensstijl toe in populariteit. Toen we de aanvraag van Harald binnenkregen waren we al bang benieuwd. Is er twijfel tussen de nieuwe BMW X3 of Volkswagen Tiguan Allspace? Of toch maar de Mercedes GLC? Neen! Dat hoefde niet.

Harald is nog jong en voldoende atletisch, waardoor hij gemakkelijk in en uit kan stappen. Het hoeft ook geen oude Opel Omega stationwagon te worden, want de kinderen zijn nog erg klein. Ook is het niet de eerste auto voor de kinderen. Harald heeft veel vrijheid qua type auto, dus het hoeft niet per se een bepaald merk of carrosserie te zijn. Zelfs de kleur mag hij zelf uitkiezen.

Maar ja, dan komt je bij de volgende uitdaging aan: wat wordt het dan? Zelf was Harald al links en rechts aan het kijken naar de nieuwe Volkswagen Arteon of BMW 4 Serie. Net even wat leuker dan de Passat en 3 Serie, zonder dat je veel inlevert op praktische eigenschappen. Maar zijn er verder nog alternatieven? De auto mag een behoorlijke motor hebben. Minder dan 200 pk is niet gewenst en de auto mag ook compleet zijn uitgerust. Uiteraard is het bij BMW bijna onmogelijk om de auto ‘full options’ te bestellen zonder een tweede hypotheek te moeten afsluiten, maar een groot navigatiesysteem, fraaie wielen, sportstoelen en deugdelijke audio mag er wel op zitten. De verdere wensen en eisen kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Renault Laguna III (die gaat maar niet kapot!) Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk + Privé Budget: 1.100 euro per maand Jaarkilometrage: 30.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe lease auto aan het uitzoeken Gezinssamenstelling: Een vrouw, twee kinderen Voorkeursmerken /modellen: BMW 4 Serie, Arteon No-go modellen / merken: Geen

Alfa Romeo Giulia 2.0T Veloce AWD Q4 Performance (952)

€ 60.650

€ 1.095 p.m.

We beginnen meteen met de meest logische optie voor elke petrolhead: de Alfa Romeo Giulia. De Veloce is een soort tussenmodel, absoluut niet zo heftig als de Giulia Quadrifoglio, maar net even wat smakelijker dan een standaard Giulia. De motor is in dit geval goed voor 280 pk die standaard is gekoppeld aan een automaat en vierwielaandrijving. In vergelijking met veel Duitse concurrenten is de Alfa een stuk completer uitgerust en nog een voordeel: de prijzen van de opties zijn minder idioot hoog. Nadelen? De besturing is wat aan de lichte kant (alhoewel het directe karakter ervan zeer veel goed maakt. De instap is een beetje onhandig en het is geen hatchback, maar een sedan. Het dashboard is keurig, maar sommigen verwachten meer van een dergelijke sportsedan. Verder echt een toppertje, deze Alfa Romeo Giulia Veloce.

Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro S-Tronic S-Line Edition Pro Line (B9)

€ 64.230

€ 1.070 p.m.

Gaat het om het meest indrukwekkende interieur, dan is de Audi A5 een perfect alternatief. Het is een eigenschap waar Audi gewoon ontzettend goed in is. Alles is zeer strak, voelt duur aan en werkt uit de kunst. Ja, opties als het navigatiesysteem zijn erg prijzig, maar je merkt absoluut dat je er ook iets extra’s voor terugkrijgt. Het is een ‘Sportback‘, dus een vijfdeurs-coupé. Of, nuchter beschouwd: een liftback. Daarmee is het een relatief praktische auto, met name de enorme achterklep is lekker. De aandrijflijn is keurig, maar niet heel erg bijzonder. De 2.0 TFSI is goed voor 252 pk, 30 stuks minder dan de Alfa Romeo, maar het verschil voelt groter aan. De S-Tronic transmissie lijkt geprogrammeerd te zijn voor zuinig rijden, waardoor de combinatie af en toe wat ‘geknepen’ aan lijkt te voelen. In absolute prestaties is deze A5 overigens meer dan vlot genoeg . Wel een dingetje zijn de prijzen. Die zijn namelijk meer dan stevig. Nu moeten we eerlijk zijn: in de lease valt het relatief mee, dankzij de gunstigere restwaarde waarschijnlijk.

BMW 430iA Gran Coupé High Executive M-Sport Plus (F36)

€ 62.095

€ 1.060 p.m.

Qua concept is deze auto gelijk aan de Audi A5. De BMW 4 Serie is gebaseerd op de BMW 3 Serie, maar is een stuk sportiever en chiquer vormgegeven. Met het M-Sport pakket wordt het helemaal een fraaie verschijning. Aan het interieur kun je merken dat de 4 Serie in basis wat ouder is dan de A5. De materialen voelen minder hoogwaardig aan de afwerking is minder secuur. Echter, het is absoluut niet storend en zeker meer dan voldoende. De Audi scoort een 9, de BMW alsnog een 7.5. Waar BMW hogere punten scoort is op de aandrijflijn. De 2.0 liter motor heeft (net als de A5) 252 pk, maar de motor voelt veel gretiger aan. De 430i heeft een achttraps automaat van ZF en deze werkt uit de kunst. Ook leuk: je hebt in de 430i nog ouderwets achterwielaandrijving, alhoewel vierwielaandrijving in de vorm van xDrive leverbaar is. Op het gebied van uitrusting vertoont de 4 Serie veel gelijkenissen met de Audi A5. Op het gebeid van veiligheid zeer compleet, maar wil je net even wat meer dan zul je in de buidel moeten tasten. Ga dus voor diverse pakketten, dat is voordeliger dan alle opties los bestellen.

Jaguar XE 30t AWD R-Line Premium Business (X760)

€ 63.965

€ 1.130 p.m.

Bij de Jaguar XE is het lastig om te bepalen wat we er nu eigenlijk van vinden. De basisuitvoeringen zien er niet echt bijzonder uit en voelen ook niet echt vlot aan. Maar naarmate de XE luxer en completer wordt en de motor potenter, wordt het plaatje steeds interessanter. Die 250 pk steker benzinemotor kan het onderstel met gemak hebben. Dat is namelijk fantastisch. De wegligging staat op een zeldzaam hoog niveau. Niet alleen vanwege de grip en stabiliteit, maar ook omwille van het comfort dat de XE biedt. Erg knap gedaan. Aan het interieur kun je wel zien dat het ontwikkelingsbudget er bijna doorheen was. Het is absoluut niet slecht, maar op een lager niveau dan de Duitse tegenstrevers. Ook bij de Jaguar kun je diverse pakketten en uitvoeringen bestellen waardoor het geheel toch nog heel voornaam oogt, zowel van binnen als van buiten. Nadelen? Het navigatiesysteem is zijn geld niet waard. Een beetje smartphone doet het beter, tegenwoordig.

Mercedes-Benz C300 Premium Plus AMG-Line (W205)

€ 59.965

€ 1.030 p.m.

Misschien wel de benchmark in zijn klasse, deze C-Klasse. De auto weet namelijk op bijna alle vlakken erg goed te scoren. Het exterieur is een bekende verschijning, gelukkig kun je aanspraak maken op het facelift model, waardoor de C-Klasse net even wat verser oogt. Het interieur is van grote klasse. Qua materialen en afwerking bijna op het niveau van de Audi, maar qua stijl en flair scoort de Mercedes veel meer punten. Zowel van de buitenkant als in het interieur heb je écht het idee in een luxe, premium product te zitten. Dan het rijden: dat is ook uitstekend geregeld in de Mercedes. De vorige C-Klasse zat qua sportiviteit net onder de BMW’s, maar boodt flink wat meer comfort. Hoe die verhouding na de facelift uitpakt, moet een rijtest uitwijzen, maar de kans is levensgroot dat het wederom erg indrukwekkend is. Zoals bij alle Duitse auto’s is het mogelijk om failliet te gaan met opties, maar als je het ‘Premium Plus’-pakket combineert met ‘AMG-Line” dan staat er een zeer knappe auto voor de deur, waarbij je niets te kort komt.

Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design Business Pack

€ 57.785

€ 965 p.m.

Qua motoren zijn bijna alle auto’s min of meer gelijk. Een potente variant van een 2-liter viercilinder turbomotor. We hebben gekeken naar zescilinders, maar als je daarvoor gaat wordt het automatisch een heel duur grapje. Dan moet je minimaal 70 mille meenemen, wat wellicht een beetje veel van het goede is. Wil je alsnog meer vermogen, kijk dan even bij de Volvo V60. De V60 T8 is namelijk goed voor 400 pk, dankzij een vierlcinder benzinemotor met turbo én compressor in combinatie met een elektromotor. De Volvo rijdt elke auto in dit overzicht het snot voor de ogen. Het interieur is bijna op Duits niveau, maar heeft twee grote troeven achter de hand: de stijl in het interieur is geweldig en de stoelen zijn fabeltastisch. Mocht je geen stationwagon nodig hebben, binnenkort komt er ook een S60 met deze aandrijflijn. Nadelen? Als je er goed voor gaat zitten is het verbruik desastreus en de auto is niet echt sportief te noemen.

Volkswagen Arteon 2.0 TSI 4-Motion DSG Business Highline R

€ 57.227

€ 985 p.m.

De Volkswagen Arteon is de opvolger van de Volkswagen Passat CC, ook wel de ‘Passerati’ genoemd. Nuchter beschouwd maakt deze auto de Audi A5 Sportback compleet overbodig. De Arteon scoort namelijk op bijna alle punten beter. De standaarduitrusting is veel uitgebreider, terwijl de opties betaalbaarder zijn. De gebruikte materialen in het interieur zijn fraai en de afwerking is erg secuur te noemen. Je zou zeggen dat de aandrijflijn identiek is, de Audi A5 en de Arteon hebben beide een 2.0 TFSI, vierwielaandrijving en een automaat met dubbele koppeling. De verschillen zijn een stuk groter. De motor ligt bij de Arteon overdwars, van weg het ‘MQB’-platform, dat een stuk lichtvoetige aanvoelt dan het ‘MLB’-platform van de Audi (die de motor in lengte voor de vooras heeft hangen). De motor is in basis gelijk, maar de Arteon heeft een veel grotere turbo en meer reserves. Het blok voelt veel krachtiger aan dan de cijfers doen vermoeden. Nadelen? Niet echt, eigenlijk. Gezien het feit het niveau wat hoger ligt in dit segment zou je de rijeigenschappen als te gemiddeld kunnen omschrijven.

YOLO: Kia Stinger GT-Line 2.0 Turbo (CK)

€ 67.020

€ 1.170 p.m.

Jazeker, een Kia is de YOLO van vandaag. De meest bijzondere auto komt uit Zuid-Korea. Dat komt mede door twee Duitsers: Peter Schreyer (exterieur) en Olivier Biermann (chassis) waren verantwoordelijk voor de Kia Stinger. Beide hebben van de Stinger echt wat bijzonders gemaakt. Het ontwerp is zeer strak, je moet deze auto eigenlijk in het echt zien om het goed te kunnen waarderen. Waar je met een 4 Serie GC of Arteon nog enigszins anoniem door het leven kunt, kan je dat in deze Stinger vergeten. Het interieur is helaas nog niet op hetzelfde niveau. Je ziet duidelijk dat ze Mercedes-interieurs bij Kia erg fraai vinden. Qua materialen en afwerking is het voor een Kia zeer goed, maar in deze klasse gewoon redelijk. Het is zeker niet storend, maar er zijn betere alternatieven. Qua rijden weet de Kia wel de middelmaat te ontstijgen. De achterwielaandrijver is een fijne rijmachine. De 2.0T motor is in principe meer dan voldoende: in 6 seconden knal je naar de 100 km/u. De Kia is veruit de duurste uit rijtje. Dat komt door de relatief hoge CO2-uitstoot (190 gram CO2 per km). Goedmakertje is de standaarduitrusting. De Kia Stinger is standaard uitgerust met alle mogelijke opties. Tel je al die opties bij de andere alternatieven uit dit lijstje erbij op, dan is de Kia ook financieel een interessante aanbieding. Wie had dat gedacht?