Kwalificatie Formule 1 – Grand Prix van Groot-Brittanië

De grote Vettel versus Hamilton show is nu aanbeland op thuishaven van de Formule 1.

Onlangs dat het gaat om een wereldkampioenschap gaat, is de Formule 1 een Brits feestje. De meeste teams zijn namelijk van Britse origine. Uiteraard zijn McLaren (Woking) en Williams (Grove) afkomstig uit Engeland, maar ook de teams waarvan je het niet verwacht, komen wel degelijk uit het Verenigd Koninkrijk. Denk aan Renault (Enstone), Force India (Silverstone), Red Bull (Milton Keynes) en Mercedes-AMG (Brackley). Eigenlijk zijn er maar drie teams níet Engels. Sauber komt uit Zwitserland (Hinwill), terwijl Toro Rosso (Faenza) en Ferrari (Maranello) uit Italië komen. Silverstone staat al jarenlang op de kalender en kent eigenlijk geen geheimen voor de teams. Het is een zeer snel circuit, met veel hoge-snelheidsbochten en behoorlijk wat rechte stukken. Je zou zeggen dat de Mercedessen hier favoriet zijn, alhoewel de Ferrari’s het hier dit weekend al erg goed doen. Benieuwd hoe dit uitpakt in de kwalificatie. We gaan beginnen!

Q1:

Enkele coureurs gaan al naar buiten voor de eerste rondjes. Na een paar minuten wordt de sessie alweer gestopt. De reden is vrij simpel, want Lance Stroll spint weer eens van de baan af. Volgens ware Formule 1 kenners (denk aan Lawrence Stroll, Claire-Anne Stroll, Chloe Stroll en de accountant van Williams F1) is de Canadees een zeer getalenteerd coureur, maar het lijkt er voorlopig nog niet uit te komen.

Na enkele minuten verdwijnt de code rood en wordt Q1 hervat. Het valt op dat de teams die rijden met een Ferrari-motor het erg goed doen op Silverstone. Ferrari, Sauber en Haas zetten direct goede tijden neer. Wie nog geen goede tijd neerzet is Sirotkin. Ook hij spint van de baan af, bijna op dezelfde manier zoals Stroll er ook af ging. Of de auto van Williams is extreem slecht, óf de beide Williams coureurs zijn volbloed-prutsers. In het ergste geval is het een combinatie van die twee.

De Red Bulls en Mercedessen komen pas later naar buiten. Verstappen heeft last van een transmissie die niet feilloos werkt. Ricciardo staat voorlopig derde, achter Leclerc (!) en Raikkonen. De top zes coureurs verbeteren hun tijden, waardoor de top zes weer als vanouds is. Ferrari en Mercedes vechten het uit, met Red Bull op gepaste afstand. Vettel schijnt last te hebben van zijn nek, vandaar dat de Duitser nauwelijks buiten is. Dat is ook niet nodig, want hij staat voorlopig op P1.

Spannender is om te zien wat er achter de rest gebeurt. Hartley, Sirotkin en Stroll zijn bekende namen om te stranden in Q3. Belgen kunnen beter voetballen dan racen, want ook Vandoorne zit (weer) in de gevarenzone. Zijn teamgenoot Alonso weet zelfs tegen de top 10 aan te schurken. Dat moet pijn doen voor Stoffel. Zou hij gisteravond de 2-1 overwinning op Brazilië te hard hebben gevierd?

De afvallers in Q1 zijn:

Sainz

Vandoorne

Sirotkin

Stroll

Hartley

Q2:

De top drie teams gaan meteen naar buiten toe. Bottas zet de eerste tijd neer: 1:26.413. Ondanks de last aan zijn nek, is Vettel nét iets sneller dan die tijd. Verstappen is juist wat langzamer. Het beste wat de Nederlander kan doen is zijn teamgenoot voorblijven en dat lukt vooralsnog uitstekend. Daarachter zien we, wederom, de twee Haas-coureurs. Magnussen en Grosjean laten zien dat het team telkens consequenter weten te presteren. Ook wel zo lekker voor de sponsors.

Vervolgens blijft het een tijdje rustig op het Engelse asfalt. De coureurs van de ‘mindere’ teams lijken er niet heel erg veel fiducie in te hebben. Alle coureurs die onderaan bungelen doen nog wel een poging, maar niemand weet zijn tijd te verbeteren. De top 6 doet geen moeite, die zijn al blij dat ze met ‘Soft’-banden de Q3 hebben weten te halen.

De afvallers in Q2 zijn:

Hülkenberg

Perez

Alonso

Gasley

Ericcson

Q3:

Hamilton gaat samen met Raikkonen als eerste naar buiten voor een serieuze tijd. De Brit begint wederom op de gele ‘Soft’-band. Hij zet de snelste tijd ooit gereden: 1:25.993. Bottas en Raikkonen zitten daar vlak achter. Vettel pakt de pole af met 1:25.936, heel erg close dus. Verstappen en weet zijn teamgenoot voor te blijven, maar de Red Bulls hebben een ietwat gênante achterstand van een halve seconde op de Ferrari van Raikkonen. Voor Ricciardo is het nog erger, want hij ligt constant een seconde achter de pole-tijd. De oorzaak lijkt in een niet functionerend DRS-systeem te liggen.

Ocon ligt voorlopig zevende met Magnussen er achter op gepaste afstand. Grosjean en LeClerc moeten nog een tijd neer zetten. Hamilton zit met het mes tussen de tanden en lijkt een zeer veelbelovende ronde neer te zetten. 1:25.892! Bottas weet niet aan die tijd te komen. Maar de Ferrari’s moeten nog binnen komen. Vettel en Raikkonen komen in de buurt, maar de tijd van Hamilton blijkt net voldoende te zijn.

De startrij voor morgen ziet er als volgt uit:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Raikkonen

4. Bottas

5. VERSTAPPEN

6. Ricciardo

7. Magnussen

8. Grosjean

9. Leclerc

10. Ocon

11. Hülkenberg

12. Perez

13. Alonso

14. Gasley

15. Ericcson

16. Sainz

17. Vandoorne

18. Sirotkin

19. Stroll

20. Hartley