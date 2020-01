‘Er staan te veel mannen op verkeersborden’

Althans, zo denken ze erover in Genève.





Waar de poppetjes op verkeersborden in Nederland dermate vereenvoudigd zijn dat ze er vrij neutraal uitzien, zijn het in Genève onmiskenbaar mannen. En dat is natuurlijk ontzettend seksistisch. Nu voelen vrouwen zich niet aangesproken door verkeersborden.

In het kader van diversiteit, inclusiviteit, enzovoorts, hebben ze in Genève besloten daar verandering in te brengen. De helft van de mannen op de verkeersborden wordt daarom van hun voetstuk gehaald.

In het vervolg zijn er op de borden niet alleen mannen te ontdekken, maar ook bijvoorbeeld zwangere vrouwen, bejaarden en lesbische stelletjes. Het wachten is nu op protest vanuit de hoek van de transgenders en de genderneutralen omdat zij niet vertegenwoordigd zijn op de verkeersborden. Als je hier eenmaal aan gaat beginnen, moet je natuurlijk wel iedereen meenemen.

Genève is ook bezig de straatnamen te herzien. Daar zijn de mannen namelijk eveneens oververtegenwoordigd. Aangezien er nu eenmaal meer mannen zijn die een prominente rol hebben gespeeld, zal dit waarschijnlijk niet lukken zonder enige positieve discriminatie van vrouwen.

In Nederland is men binnenkort overigens ook druk bezig met het aanpassen van verkeersborden in het kader van verlaging van de maximumsnelheid. Het is nu even afwachten of onze overheid zich in navolging van Genève ook geroepen voelt om meer diversiteit in de verkeersborden aan te brengen. Zoals gezegd is daar vrij weinig noodzaak toe, maar we zouden er desondanks niet raar van opkijken.