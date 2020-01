Koop dit unieke staaltje Italiaans design

Een F12berlinetta, maar dan écht exclusief.





Herinneren jullie zich de Disco Volante nog? Vast wel, want daar hebben we gisteren nog over geschreven. Bovendien is het geen auto die je snel vergeet. De omgebouwde Alfa Romeo 8C behoort tot de bekendste moderne creaties van de Italiaanse coachbuilder Carrozzeria Touring Superleggera.

Het bedrijf dat de Disco Volante in kwestie verkocht heeft echter nog een model van Touring Superleggera in de aanbieding. Deze is zo mogelijk nog exclusiever. De naam zegt al genoeg: die luidt voluit namelijk Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Lusso. Als dat geen indrukwekkende naam is, weet ik het niet meer.

De Berlinetta Lusso, laten we het daar gemakshalve even op houden, is gebaseerd op de F12berlinetta. Evenals de 8C is dit in de basis absoluut geen lelijke auto. Sterker nog, het is een van de favorieten van ondergetekende. Bij Touring Superleggera deinzen ze er echter niet voor terug om geslaagde ontwerpen overboord te gooien. Dit bewezen ze onlangs weer door de GranTurismo opnieuw te ontwerpen.

Of de Berlinetta Lusso nu echt mooier is dan de F12 is lastig te zeggen. De auto is in ieder geval veel exclusiever en dat is natuurlijk ook wat waard. Er zijn namelijk niet meer dan vijf stuks gebouwd, waarvan dit numero 2 is. Dit is volgens de aanbieder de eerste keer dat er een exemplaar te koop wordt aangeboden. Het is dus aardig bijzonder dat een autobedrijf zowel een Disco Volante als een Berlinetta Lusso in het aanbod heeft. Hoogstwaarschijnlijk zijn beide auto’s afkomstig uit dezelfde collectie.

Hoewel de kleur op het eerste gezicht niet bijzonder oogt, gaat het om de unieke kleur Grigio Mistico. Dit is gecombineerd met een prachtig two-tone interieur. De velgen zijn speciaal ontwikkeld door HRE. De motor is ongemoeid gelaten, dus de auto heeft nog steeds de beschikking over 740 pk. Wat natuurlijk meer dan genoeg is. Het gaat bij deze auto vooral om het unieke koetswerk. Bekijk dus vooral nog een keer goed de fraaie foto’s.

Hoeveel de auto moet kosten is niet bekend, maar de prijs zal ongetwijfeld aanzienlijk hoger liggen dan die van de F12. Alle details zijn hier te bekijken.

Wederom bedankt aan Tom voor de tip!