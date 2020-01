Voor deze meneer is 100 km/u rijden wél goed nieuws

Hij gaat er flink geld mee verdienen!





Dinsdag 12 november 2019. Bij veel Autoblog-lezers zal die dinsdag bekend staan als een duistere dag, een waar vele tranen werden gelaten en een beslissing genomen die impact zal hebben op al onze levens. We hebben het uiteraard over het nieuws dat alle Nederlanders overdag slechts 100 kilometer per uur mogen rijden, na jaren te hebben kunnen genieten van 130.

Voor één meneer was het echter een dag vol feest en vreugde: Jacques Goddijn, algemeen directeur van HR Groep. Op 16 maart mag hij namelijk door heel Nederland rijden om de verkeersborden in het land te vervangen. Vooruit, dat gaat hij niet zelf doen, maar daar heeft hij aannemers voor. Vrijdag was hij bij De Nationale Autoshow te gast om over de snelheidsborden te praten, waar hij uitlegde hoe die klus eruit gaat zien.

Om te beginnen bij de borden zelf: het is namelijk niet zo eenvoudig als het simpelweg vervangen van alle 130- en 120-borden door 100-borden. Op veel stukken snelweg mag namelijk wél 130 of 120 worden gereden, mits het tussen 19.00 en 06.00 uur is. ’s Avonds en ’s nachts, dus. De situatie wordt daardoor als volgt. Op snelwegen waar straks ’s nachts 130/120 mag worden gereden, komt een 100-bord te staan. Onder dat bord staat het bekende ‘Tussen 06.00 en 19.00 uur”-bord. Dááronder komt weer het 130/120-bord te staan, afhankelijk van de situatie. Onder dit bord komt nóg een tijdstippenbord te staan, waar staat wanneer er sneller mag worden gereden. In één oogopslag zien hoe hard je eigenlijk mag rijden, zal er vanaf maart dus niet meer inzitten.

Bovenstaande uitleg is overigens nog niet definitief: de uiteindelijke ontwerpen moeten nog door Rijkswaterstaat worden goedgekeurd. Toch moeten de borden – volgens de huidige planning – over twee maanden alweer omgewisseld zijn.

Over het omwisselen gesproken: het omwisselen van de twaalfhonderd borden gaat niet op de dag zelf gebeuren, maar juist daarvoor al. De vervangen borden worden echter afgeplakt, pas op 15 maart gaan de stickers eraf en komt er overal maximaal honderd te staan.

Wie trouwens hoopte op de hectometerpaaltjes de juiste snelheid te kunnen checken, heeft pech. Hectometerpaaltjes die nu de foute snelheid laten zien, worden simpelweg afgeplakt. Dit is onderdeel van het plan om de snelheid-op-de-hectometerpaaltjes uit te faseren.

Bij De Nationale Autoshow sprak Goddijn ook over de toekomst van de verkeersborden: hij denkt dat deze later van een ander materiaal gemaakt zullen worden. HR Groep heeft daarvoor bamboeborden ontwikkeld, die beter zijn voor het klimaat en twintig jaar meekunnen. In Amsterdam en Den Bosch hangen deze borden al, de A1 van Azelo tot aan de Duitse grens krijgt 1200 bamboeborden.

