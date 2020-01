Wordt dit de duurste Lamborghini ooit?

Het wordt op z'n minst één van de duurste.





Met slechts negen exemplaren is de Veneno Roadster een van de meest exclusieve Lamborghini’s. Tevens is het een van de meest extreem vormgegeven Lamborghini’s. Hoewel er nog wel een aantal superlatieven te bedenken zijn, is het oneerbiedig gezegd gewoon een Aventador met een bodykit. Dat neemt echter niet weg dat liefhebbers bereid zijn grof geld te betalen voor een Veneno.

De verzamelaars kunnen binnenkort hun slag slaan, want er wordt volgende maand een Veneno Roadster geveild. Het gaat om het tweede exemplaar van de negen. Er zijn overigens ook nog vijf dichte Veneno’s gebouwd, waarvan er drie voor klanten waren. Het totaal komt dus uit op veertien stuks.

Het exemplaar in kwestie is de enige Veneno die is uitgevoerd in Batmobile-uitvoering, oftewel matzwart. Opvallend is het knalgroene interieur. Ook in het exterieur komen de groene accenten terug. Hoewel de auto al twee eigenaren heeft gekend, staat er niet meer dan 450 km op de klok. Een aantal daarvan zijn afgelegd in Londen en Monaco, zoals te zien is op AutoJunk. Monaco vormt ook het decor voor de foto’s. Voor Londen is het overigens geen geschikte auto, want een dak krijg je er niet bij.

De Veneno Roadster dateert uit 2013. De 6,5 liter grote V12 produceert 750 pk, 10 pk meer dan een SV dus. 0-100 km/u is in 2,9 seconden gepiept en de topsnelheid ligt op 355 km/u.

Om nog even terug te komen op de vraag: wordt dit de duurste Lambo ooit? Dat is niet uitgesloten, aangezien de duurste Lambo tot nu toe ook een Veneno Roadster was. Het ging om een wit exemplaar (ex Afrikaanse dictator) dat €7.624.309 opbracht. Het is nog even afwachten wat deze gaat doen, maar de schattingen liggen vooralsnog iets lager. De verwachte opbrengst is namelijk €4,5 tot €5,5 miljoen, wat natuurlijk alsnog extreem veel is. Het is dan ook een van de topstukken van de RM Sotheby’s veiling die 5 februari in Parijs gehouden zal worden. Daar zal verder onder meer deze Mirage GT onder de hamer gaan.

Het kavel is hier te bekijken op de site van RM Sotheby’s.