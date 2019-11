Er zijn geen F1-stoeltjes meer voor Hulkenberg

En de schuldige is een coureur met 4 schamele WK-punten.

De Formule 1 is een bijzondere sport. Je zou denken dat in 20 van de snelste auto’s ter wereld ook de 20 snelste coureurs zouden zitten. Welnu, dat is niet het geval. Sowieso niet het volgende jaar, want naar alle waarschijnlijkheid is Nico Hülkenberg daar níet bij.

Bij alle teams zijn inmiddels alle goede stoeltjes al bezet voor volgend jaar. Sowieso alle teams boven Renault zijn al voorzien, maar ook de teams onder Renault hebben geen plekje voor Hulkenberg. Grosjean zijn contract werd verlengd en vandaag werd bekendgemaakt dat Alfa Romeo sowieso nog een jaar doorgaat met Antonio Giovinazzi. Als je kijkt naar zijn score dit jaar (4 puntjes), is het niet heel erg denderend. Maar in de kwalificaties weet hij het zijn teamgenoot (Kimi Raikkonen) flink lastig te maken. De snelheid lijkt dus zeker aanwezig bij Giovinazzi. Alfa Romeo heeft er dus vertrouwen in dat hij volgend jaar consistenter zal presteren.

Daardoor heeft Hulkenberg eigenlijk geen optie meer. Voor Williams neemt hij te weinig geld mee en Nico heeft al aangegeven niet achteraan te willen rijden. Er blijven dan twee opties open. Of bij Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen. Zowel Kvyat, Gasly als Albon zijn niet heel erg constant, iets waar Hulkenberg excelleert. Hij zou een perfecte ‘wingman’ zijn voor het team van Red Bull. Maar het zou ook het failliet betekenen van de interne opleiding van Red Bull. Volgens de geruchten zou Hulkenberg eieren voor zijn geld hebben gekozen en naar het DTM-team van BMW verhuizen.

De indeling qua teams en rijders voor 2020 ziet er als volgt uit:

Mercedes

Hamilton

Bottas

Ferrari

Vettel

Leclerc

Red Bull

Verstappen

Albon*

McLaren

Sainz

Norris

Renault

Ricciardo

Ocon

Toro Rosso

Kvyat*

Gasly*

Alfa Romeo

Raikkonen

Giovinazzi

Haas

Magnussen

Grosjean

Williams

Russell

Latifi (niet bevestigd)

* Gasly, Albon en Kvyat zullen hoogstwaarschijnlijk elkaar afwisselen. Een van rijdt volgend jaar voor Red Bull, de andere twee voor Toro Rosso.