Maximumsnelheid naar 100 km/u geen taboe voor VVD

Geniet nog even van de lappen asfalt waar je 130 km/u mag blazen.

Het was mede door de VVD dat we sinds 2012 op een deel van de Nederlandse snelwegen 130 km/u mogen rijden. Vandaar de bijnaam ‘vroempartij’ voor de VVD. Sindsdien is het eigenlijk altijd een punt van discussie geweest. Waar mogen we dan 130 gaan rijden en later: is dit wel veilig? Nu staat 130 km/u weer ter discussie vanwege het milieu.

Hoewel het onderwerp de afgelopen periode meerdere keren in het nieuws is geweest, is het dit keer de VVD zelf die het onderwerp aansnijdt. Fractievoorzitter Dijkhoff zegt tegenover de Telegraaf dat de VVD er geen problemen mee heeft om de snelheid weer te verlagen naar 100 km/u. Reden voor deze uitspraak noemt hij de recente stikstofcrisis. Als de bouwsector profijt heeft van een snelheidsverlaging is de snelheid bijstellen naar 100 km/u wat Dijkhoff betreft bespreekbaar.

De VVD-man stelt daar tegenover dat er wel een goede doorrekening moet komen. Alles moet goed in kaart worden gebracht voordat er knopen doorgehakt gaan worden. Daarmee is een deur geopend en is de kans zomaar aanwezig dat we over een niet al te lange tijd afscheid gaan nemen van 130 km/u. Goed nieuws voor de bedrijven die verkeersborden maken: die kunnen wéér aan de slag..

Beeld: Nederlandse Ferrari F12 Berlinetta op de snelweg, via @hhitalia