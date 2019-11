Nissan NV300 en NV400 op aantal punten vernieuwd

De twee bedrijfsauto's van Nissan, de NV300 en de NV00, zijn in het nieuw gestoken.

De twee bestelauto’s krijgen nieuwe motoren, een vers interieur en een aantal upgrades met betrekking tot de technologie. Het belangrijkste nieuws is dat de diesels nu voldoen aan de Euro 6d-TEMP-emissienorm.

De NV300 is er in combinatie met zes dieselmotoren. Het begint bij een 1.6 dCi met 95 pk. Deze is alleen voor de bestelauto’s te krijgen. Daarna volgt de 1.6 dCi met 120 pk. Deze variant is er uitsluitend met een handgeschakelde versnellingsbak. Kiezen tussen een handbak of een automaat met dubbele koppeling kan met de 145 pk en 170 pk variant.

De N400 komt er in diverse varianten. Waaronder als als bestelauto, met open laadbak, als kipper en met dubbele cabine. Zijn grotere omvang vereist ook een krachtigere dieselmotor. In dit geval en 2.3-liter groot blok. Dit blok ligt ook in de Navara pickup. Deze motor is er met 135 pk (handbak), 150 pk (handbak of automaat) en 180 pk (handbak of automaat) te krijgen.

In het geval van beide bedrijfsauto’s zijn de interieurs van een update voorzien. Nieuwe materialen en de komst van een DAB-audiosysteem zijn slechts een greep uit de vernieuwingen. Android Auto en Apple CarPlay is nu tevens mogelijk in combinatie met het 7-inch aanraakscherm in het interieur.

Zowel de NV300 als de NV400 komen met vijf jaar garantie bij aanschaf.