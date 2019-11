Gerucht: Nico Hulkenberg kiest voor een dikke BMW

De deal zou zo goed als rond zijn.

Het heeft er alle schijn van dat we Nico Hülkenberg volgend jaar niet meer terugvinden op de F1 grid. We weten al een tijdje dat de aimabele Nederlands sprekende Duitser zijn huidige zitje bij Renault kwijtraakt, omdat de Fransen Esteban Ocon een zitje willen geven. Sindsdien is de 32-jarige genoemd als optie voor Red Bull Racing en Haas F1, maar die twee mogelijkheden zijn inmiddels afgevallen. Bij Red Bull Racing is er geheel tegen de gewoonte van het team voor gekozen om de huidige coureurs zekerheid te geven dat hun zitje safe is. Tegelijkertijd heeft Romain Grosjean kennelijk nog steeds zijn USB-stick met compromitterende foto’s van Günther Steiner niet verloren, dus hij mag wederom bij de Amerikanen blijven.

In theorie zijn er voor de Hulk daardoor louter nog zitjes beschikbaar bij Alfa Romeo en Williams. Maar Nico gaf onlangs zelf al aan dat een terugkeer naar het Britse team uit Grove waarvoor hij in 2010 zijn debuut maakte voor hem geen optie is. Misschien een gemiste kans, want Hulkenberg zou bij Williams kunnen laten zien dat hij beter is dan de hoogaangeschreven Russell. Maar wellicht heeft de gang van zaken van dit jaar bij Wiliams teveel twijfels gezaaid in het hoofd van Nico of het team hem überhaupt een eerlijke kans kan/wil bieden om het gevecht met de Mercedes-protegé aan te gaan. Kubica is er in ieder geval niet van overtuigd dat dat voor hem altijd het geval was.

Blijft over Alfa Romeo, dat nog altijd geen beslissing genomen heeft over Giovinazzi. De protegé van Ferrari werd in de eerste seizoenshelft weggeblazen door Kimi Raikkonen, maar is de laatste tijd minimaal een match voor de Fin. Probleem voor Gio is alleen dat de performance van het hele team zo is afgezakt dat hij geen kans heeft ook maar in de buurt te komen van het aantal punten dat Kimi achter zijn naam heeft staan. Een ander voordeel dat Hulkenberg heeft met het oog op een zitje bij Alfa Romeo is zijn band met Alfa’s teamchef Vasseur, waarmee de Hulk successen beleefden in de opstapklasses (waar de Duitser zo’n beetje alles won). Echter heeft diezelfde Vasseur ook al aangegeven dat men er bij het team toch naar neigt Giovinazzi het voordeel van de twijfel te geven.

En dus…moest Hulkenberg ook opties buiten de F1 overwegen. Dat is nu zover gevorderd dat Hulkenberg naar verluidt dinsdag bekend maakt dat hij voor BMW gaat rijden in het DTM. Dat denkt motorsport-total althans te weten. Het zou wat ons betreft jammer zijn als Hulkenberg de weg gaat van Hakkinen, Alesi, Coulthard, Ralf Schumacher en Timo Glock zonder ooit de champagne geproefd te hebben op een F1-podium. Hulkenberg doet maar heel weinig onder voor Ricciardo dit jaar bij Renault en er zijn zeker mindere coureurs op de grid te vinden. Maar ja, dit is ook hoe F1 werkt. We gunnen Nico in ieder geval een regenrace in Brazilië waarbij hij alsnog het podium op kan sneaken…