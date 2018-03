Het verhaal van een vergeten Hot Hatch

Sommige auto's wachten terecht op hun klassiekerstatus!

Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Als je als fabrikant tegenwoordig wil meedoen in de klasse van de C-segment Hot Hotches, moet je met serieus gereedschap komen. Ja, de Golf GTI zit net over de 200 pk, maar eigenlijk moet je meer richting (of over) de 300 pk meenemen wil je serieus genomen worden. Auto’s als de Volkswagen Golf R (310 pk) Honda Civic Type-R (320 pk), Ford Focus RS (350 pk) zitten nog niet eens op de top van hun segment. De Mercedes-AMG A45 (381 pk) en Audi RS3 (400 pk!) doen er nog eens een schepje bovenop. Zoals Ron Burgundy zou zeggen: Wow, that escalated quickly!.

Want nog niet eens zo heel erg lang geleden was 150 pk de norm. De Golf III GTI, Astra GSI, Ford Escort RS2000 en consorten hadden allemaal 150 pk tot hun beschikking. Je hoort het, we hebben het over de jaren ’90. In die tijd was er een duidelijke koning op het gebied van hete hatchbacks: Peugeot. Het merk produceerde in die tijd de meest geweldige rij-ijzers. Met name de 205 GTI blijft een tot de verbeelding sprekende auto, maar mede daardoor wordt de 306 nog weleens vergeten. Erg zonde, want het was zo’n beetje de benchmark in zijn klasse.

De Peugeot 306 komt in 1993 op de markt als opvolger van de enigszins miskende 309. Dat was eigenlijk een Talbot Horizon opvolger die op het laatst als Peugeot door het leven mocht gaan. De 306 stond op het zelfde platform als de Citroën ZX, die een jaartje eerder op de markt was verschenen. Voor een Citroën was de ZX bijzonder conventioneel en saai, terwijl de 306 een fraaiere auto was om te zien, met dank aan Pininfarina. De 306 was er in eerste instantie als vijfdeurs hatcback. Later volgden er een driedeurs hatchback, een sedan en een cabriolet.

De Peugeot 306 was een van de leukste in zijn klasse om te rijden. Dat kwam omdat ze net even wat meer aandacht aan het onderstel hadden besteed. Aan de voorkant was het vrij normaal met een MacPherson setup, maar achter had de 306 een onafhankelijke torsieas. Deze stuurde zelfs ietsjes mee, waardoor de 306 lichtvoetig en wendbaar aanvoelde. De dempers waren net als bij de 406 geen standaarditems, maar zelf ontwikkeld en geproduceerd. Het resultaat was een prettige auto qua comfort, maar als je wat sneller bochtjes wilde nemen dan deed de 306 dat met plezier. Natuurlijk, in vergelijking met een nieuwe 308 GTI lijkt het allemaal mee te vallen, maar in zijn tijd was deze combinatie tussen comfort en sportiviteit niet veel voorkomend. Dat gold eigenlijk voor alle 306’jes, van een instap 1.1 XN tot de uiterst luxe Roland Garros (afbeelding onder).

Een dergelijke auto is natuurlijk een uitstekende basis voor een ‘hete’ variant. Bij Peugeot kon je kiezen uit twee variaties. De eerste was de 306 XSi. Dit was een een zogenaamde lauwwarme hatchback. De 306 XSI had een redelijk eenvoudige 2.0 achtklepper onder de kap. Deze was goed voor 122 pk en 176 Nm, bescheiden cijfers anno 2018. De prestatiecijfers zijn ook niet om van te likkebaarden, want 0-100 duurde 10,4 seconden en voluit kon je net níet de 200 km/u aantikken, bij 197 km/u was de spreekwoordelijke koek op.

Gelukkig zag Peugeot zelf ook in dat het nog wel een tandje heftiger kon. Dus kwam er een model boven de XSi, de 306 S16. Deze had in principe dezelfde 2-liter motor in het vooronder, maar dan met 4 kleppen per cilinder. Het resultaat was een veel hitsigere motor. Sterker nog, onderin de toeren pakte een XSi makkelijker op. Maar liet je de viercilinder de toeren in jagen kwamen er 155 paardenkrachten en 183 Newtonmeters vrij, waardoor je in 9,2 naar de 100 sprintte en een top kon halen van 215 km/u. Net als de XSi lijken de cijfers wat tegen te vallen, maar in het echt voelde het rapper aan.

De 306 S16 zie je niet veel voorbijkomen. Dat komt mede doordat de auto niet heel erg lang geleverd is. In het voorjaar van 1997 werd de S16 opgevolgd door de 306 GTI. De motor werd zo mogelijk nog wat hitsiger gemaakt. Het vermogen steeg met 8 pk naar een 163 pk en ook het koppel steeg mee: 193 Nm. Omdat het een atmosferische motor was, moest je wederom toeren maken. Het maximum vermogen kwam pas vrij bij 6.500 toeren en om aanspraak te maken op de maximum trekkracht moest je de motor 5.500 toeren laten draaien. Gelukkig zag Peugeot ook in dat een dergelijke motor een waardige transmissie moest krijgen. De 306 GTI had een zesbak, om te zorgen dat je de motor altijd in het goede toerengebied had. Dat zorgde ook voor betere prestaties: 0-100 km/u in 8,5 seconden en een top van 220 km/u. Je zal zien in diverse Britse media dat de 306 GTI aanzienlijk sneller op de 60 mph zat. Om de 100 km/u te halen (62 mpi), diende je over te schakelen naar zijn 3.

In 1997 werd de Peugeot 306 gefacelift. De auto kreegnieuwe koplampen, andere mistlampen, bumpers, wielen en het interieur werd wat herzien. Er was sindsdien wederom keuze uit een XSI en een GTI. De XSI kreeg wel een nieuwe motor, de gewone variant van de 2.0 zestienklepper die je ook kon krijgen in de 406, 605, 806 en heel veel latere Peugeots. Ondanks de toegenomen power (136 pk en 202 Nm) was de XSi niet sneller dan voorheen. In sommige landen was er ook een slomere XSi te krijgen, deze werd uitgerust met een dieselmotor.

De 306 GTI werd uiteraard ook gefacelift. Ondanks dat er vrij weinig aan veranderde in mechanisch opzicht, was de auto fractioneel langzamer. Dat kwam met name door de luxere uitrusting. Aangezien de klanten voor een top-Peugeot ook een top-uitrusting wilden, kreeg deze nu items als een radio met bediening achter het stuur, automatische airco, een tweede airbag en nog wat kleine snuisterijen.

De 306 GTI was intussen uitgegroeid tot de maatstaf in zijn klasse volgens vele automagazines. Met name in Engeland was de auto zeer in trek, niet alleen bij het journaille, maar ook bij de consument. Aangezien ze in Engeland een bijzondere uitvoering wel kunnen waarderen kwam de 306 Rallye daar op de markt. Dit was in basis een een reguliere 306 GTI-6 (zo heette de auto aan de overkant van de plas), maar dan ontdaan van alle luxe. Dus geen airco, radio, mistlampen, elektrische ramen en spiegels en luxe bekleding. De Rallye kreeg aparte stoffen bekleding met Rallye-print. Dit zorgde voor een gewichtsbesparing van dik 60 kg. Er werden slechts 500 exemplaren gebouwd in drie verschillende kleuren (rood, wit en zwart).

De Peugeot 306 werd in 1999 andermaal voorzien van een facelift. Ditmaal was het veel subtieler gedaan. De koplampen waren nu van helderder glas en alle zwarte kunststof bumperdelen waren nu in carrosseriekleur meegespoten. Qua luxe kreeg je nu wat meer veiligheid erbij: een paar extra zijairbags en een brake-assist. Peugeot ‘sjoemelde’ wel een beetje met de pk’s, want volgens de Fransen had de 306 GTI nu 167 pk. Dat klopte niet, want het vermogen in kilowatt bleef onveranderd 120. Het maakt eigenlijk ook niet uit. De Peugeot 306 GTI was zo’n auto waarbij de cijfers niet zo heel erg veel uitmaakt. Dit was nog zo’n ouderwetse voorwielaandrijver waar je echt lol mee kon hebben. Gas los in een snel genomen bocht zorgde voor een kont die omkwam. Jazeker, overstuur was geen enkel probleem met deze auto.

Op een B-weg kon je de auto eenvoudig plaatsen vanwege de geringe afmetingen en dankzij het lage gewicht (iets meer dan 1.100 kilogram) reageerde de auto zeer alert op de input van de bestuurder. Precies wat je wilt. Was het allemaal hosanna met de 306 GTI? Nou, nee. Het interieur was onder de maat en de zitpositie voor een enkeling perfect. De stoelen waren breed en kort. Het zijn slechts kleine smetjes op een auto die perfect doet waarvoor een GTI ontworpen moet zijn: maximale lol, goede prestaties en elke dag inzetbaar om boodschappen mee te doen. Aan die eisen voldeed de 306 GTI met verve.