Er zit een luchtje aan deze Lamborghini Urus op Marktplaats

Een brandluchtje om precies te zijn.

Als je geld genoeg hebt maakt het allemaal weinig uit, maar auto’s in het hogere segment kunnen soms afschrijven als een baksteen. Zo niet de Lamborghini Urus. In bepaalde opzichten zijn er misschien paralellen te trekken met een baksteen, maar niet als het om de afschrijving gaat. Een Urus is namelijk een gewilde occasion.

Toch hebben we op Marktplaats een exemplaar gevonden die beduidend goedkoper is dan normaal. Het is ook meteen duidelijk waarom het de goedkoopste Lamborghini Urus van Marktplaats is: de auto heeft een klein beetje brandschade.

Wat er in vredesnaam met deze auto gebeurd is? Nou, dat weten we toevallig. Begin januari is deze Lamborghini Urus in Eindhoven in de hens gevlogen. Dit gebeurde ’s nachts, terwijl de auto gewoon geparkeerd stond.

De Lambo vatte niet zomaar uit het niets vlam. Volgens ooggetuigen was er een ruzie gaande en gooide er iemand iets brandends onder de auto. Even later stond de Lamborghini Urus dus in lichterlaaie. Toen de brandweer het vuur gedoofd had was de auto al half verbrand.

De auto in kwestie is nu dus op Marktplaats verschenen als “Lamborghini Urus met Brandschade”. Het beeldmateriaal is helaas beperkt, maar het is duidelijk dat de auto zwaar is aangetast door de vlammen.

Toch wordt deze Lamborghini Urus met brandschade nog niet als total loss beschouwd. Wat is namelijk de vraagprijs op Marktplaats? €180.000. Dat lijkt wel erg optimistisch voor een auto in deze staat. Kennelijk verwacht de verkoper dat deze auto weer helemaal fabrieksnieuw te krijgen is. Overigens werd voor een geplette Aventador SVJ pas nog dik een ton betaald, dus het valt te proberen.

Met dank aan @petroldrinker voor de tip!