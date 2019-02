Dit is nu de duurste Alfa Romeo van Nederland

Een echte 1750, de beste motor voor een Alfa...

Een tijdje geleden berichtten we over de duurste Alfa Romeo van Nederland. De 8C 2900 die van een Nederlandse verzamelaar was, is voor zo’n 18 miljoen euro verkocht tijdens de Artcurial-veiling. Die is verkocht, dus die kan niet meer bestempeld worden als de duurste te koop staande Alfa Romeo. Een andere Alfa Romeo mag de titel ‘duurste Alfa’ overnemen. En vergeleken met de 8C is de Alfa Romeo 6C 1750 uit dit artikel een schijntje. Goedkoop is echter anders.

Met zijn bouwjaar 1931 is de auto bijna 88 jaar oud. De auto heeft een historie in Zweden, waar de Alfa origineel geleverd werd aan een baron. Het is de enige 6C 1750 die ooit geleverd is in Zweden en één van de weinige die er ter wereld nog in deze staat over is. De auto heeft vier eigenaren gehad en is zo’n 20 jaar gebleven bij de laatste.

Specificaties voor zo’n oude auto zijn lastig, daarom is het niet duidelijk hoeveel pk de Alfa heeft. Wel weten we dat de auto zijn kracht via de achterwielen en een handgeschakelde vierbak op de weg zet. Voor zijn tijd was de dakloze 6C razendsnel, in de huidige tijd zal het wel meevallen. Maar de wind in je haren ga je sowieso voelen.

Dan de prijs. Als je berekent dat de aanschafprijs slechts vier procent is van de 8C 2900, lijkt de 6C een koopje. Maar toch mag je de geniale klassieke roadster niet meenemen voor minder dan 795.000 euro. Alsnog een flinke smak geld, maar dan heb je wel een zeer unieke auto in handen. De aanbieder is de welbekende Gallery in Brummen, die overigens verder ook heel veel toffe auto’s te koop hebben staan.

Met dank aan Chris voor de tip!