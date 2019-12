Erdogan presenteert twee nieuwe Turkse auto’s

Volledig van Turkse makelij, volledig elektrisch.

Het gaat de laatste jaren aardig goed met de auto-industrie van Turkije. Er worden veel auto’s geproduceerd in het land. Dit zijn echter geen auto’s van Turkse komaf. Twee jaar geleden kondigde Erdogan aan dat hij hier verandering in aan wilde brengen. Er werd destijds ook aangekondigd dat er in 2019 een prototype zou verschijnen. Het jaar is inmiddels bijna voorbij, maar op de valreep is het er toch (pun intented) nog van gekomen. President Erdogan presenteert vandaag niet één, maar twee prototypes.

Het kersverse automerk luistert naar de naam Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu. Gemakshalve zullen we maar de afkorting TOGG hanteren. Het merk is tot stand gekomen door een samenwerking van diverse grote jongens uit de Turkse industrie, om precies te zijn Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell and Zorlu Holding. Het project wordt flink gesubsidieerd door de Turkse overheid, die er 3,3 miljard in pompt.

De eerste vruchten van deze samenwerking zijn nu aan de wereld getoond in de vorm van twee prototypes. Het eerste prototype is een SUV genaamd C-SUV en het tweede een sedan genaamd C-Sedan. Beide modellen zijn volledig elektrisch. Er wordt een range 500 kilometer beloofd voor de C-SUV. Of ze dat daadwerkelijk voor elkaar krijgen is nog even afwachten, maar het klinkt in ieder geval goed. De SUV komt er in een variant met 200 en met 400 pk. Ook is er dus keuze uit zowel een twee- als vierwielaandrijving. Van de sedan zijn nog geen technische details bekend. Qua design zijn het geen opvallende auto’s, maar verder is er niks op aan te merken. Dit heeft er alles mee te maken dat TOGG het design het toevertrouwd aan de Italianen van Pininfarina.

De onthulling van de prototypes werd gedaan door niemand minder dan Erdogan himself. De ceremonie vond plaats in Gebze, in de provincie Kocaeli. In dit industriële gebied zijn momenteel al diverse autofabrieken gevestigd. De TOGG’s zullen geproduceerd worden in de nabijgelegen provincie Bursa. Het plan is om jaarlijks 175.000 auto’s van de band te laten rollen. De productie zal naar verwachting in 2022 van start gaan.

Dank voor de (vele) tips!