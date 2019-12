Porsche Taycan is Autoblog auto van het jaar 2019

Er zijn veel verkiezingen, maar is er maar eentje die er toe doet. Jullie hebben gestemd en dit is de uitslag!

Welkom bij de uitslag van de negende Autoblog auto van het Jaar verkiezing/poll. Zoals elk jaar hebben we weer een shortlist gemaakt. Het was een lijstje van 9 opvallende auto’s van 2019. Zoals altijd laten we het publiek vervolgens de winnaar bepalen, in tegenstelling tot andere “verkiezingen“. En ja, jullie hebben je stem weer laten horen!

Is de uitslag verrassend? uhh ja, toch wel. Want als er ook een nieuwe Audi RS 6 op de lijst staat dan zou je denken dat iedereen blind zijn vinger over die optie laat gaan en klikt. Maar de Audi komt er met een tweede plek zeker niet bekaaid vanaf.

Maar de winnaar dat is de Porsche Taycan. Precies een kwart van jullie koos uit de 9 opties deze nieuweling. Meer dan 3.000 van jullie hebben uiteindelijk gestemd, dank daarvoor!

Plaats 1 met 25% vd stemmen: Porsche Taycan

Plaats 2 met 18% vd stemmen: Audi RS 6 Avant

Plaats 3 met 14% vd stemmen: Audi M8

Plaats 4 met 13% vd stemmen: Toyota Supra

Plaats 5 met 9% vd stemmen: Peugeot e-208

Plaats 6 met 7% vd stemmen: Ferrari F8 Tributo

Plaats 7 met 5% vd stemmen: Bugatti Chiron Longtail

Plaats 8 met 5% vd stemmen: Renault Mégane R.S. Trophy-R

Plaats 9 met 5% vd stemmen: Mercedes-AMG A 45

We hebben natuurlijk dit jaar al veel aandacht besteed aan de Taycan. Een rijtest van de Taycan Turbo S , maar ook een video van de roadtrip die @casperh al maakte met de Porsche.

Na de winst van de Porsche 992 Cabrio in de ‘fun-categorie’ tijdens de ‘Vakantieauto van het jaar 2019’ eerder dit jaar hadden we PR Manager Jasper Koek al onder keuzetoets 1 staan. Dus we (BNR Autoshow) belden hem even voor een reactie:

“Ik denk dat het een heel mooie erkenning is en wat ik in het bijzonder wel leuk vind is dat volgens mij het publiek van autoblog toch voornamelijk bestaat uit petrolheads en die kiezen dan toch voor een elektrische auto op de eerste plek. Dus ik denk dat dit een mooie erkenning is. En ook wel weer bewijs dat Porsche in staat is geweest om een elektrische auto te maken die toch voelt en rijdt als een Porsche”

Wat ons betreft: “Porsche, gefeliciteerd!”

Ter info, de winnaars van afgelopen jaren waren de Renault Alpine A110 (2018), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alfa Romeo Giulia (2016), de Volvo XC90 (2015), de Porsche 918 Spyder (2014), de Tesla Model S (2013), de Ferrari F12berlinetta (2012), de BMW M5 (2011) en de Saab 9-5 (2010).