‘Markt voor elektrische auto’s gaat instorten’

Loopt de overheid te hard van stapel?

Dat de bijtelling voor elektrische auto’s volgend jaar omhoog gaat is inmiddels wel bekend. Met ingang van volgend jaar wordt 4% opgehoogd naar 8%. Vervolgens zal dit stapsgewijs verhoogd worden om uiteindelijk op 22% uit te komen in 2023. Het is echter nog niet bekend wat precies de gevolgen daarvan gaan zijn. Het is evident dat de verhoging van de bijtelling de markt van elektrische auto’s geen goed zal doen, maar wat zal het effect nu echt zijn?

Naast het feit dat deze beslissing meer geld in het laatje brengt voor de overheid speelt ook het feit dat EV’s goedkoper worden een rol. Als elektrische auto’s goedkoper worden is er ten slotte minder noodzaak voor een financiĆ«le prikkel in de vorm van een bijtellingsvoordeel. De vraag is echter of het afbouwen van dit voordeel tegelijk loopt met de prijsdaling.

Om de vragen rondom deze kwestie te beantwoorden heeft onderzoeksbureau FIER Automotive een onderzoek ingesteld. Rob Kroon van FIER was in dit kader uitgenodigd bij de Nationale Autoshow. Daar sprak hij zijn verwachtingen uit. Hij denkt dat het volgend met de verhoging naar 8% nog wel mee zal vallen. Daarna ziet hij het echter somber in. Met 12% bijtelling is er in 2021 nog steeds een financieel voordeel, maar hij verwacht dat dit te klein zal zijn. Er moet echt een duidelijk financieel voordeel zijn om mensen in een elektrische auto te krijgen.

“Ik denk dat we het te snel afbouwen, het voordeel”, zegt Kroon tegenover Wouter en Meindert. Weliswaar worden de auto’s goedkoper, maar dat gaat niet heel hard. Ze zijn alsnog relatief duur en het aanbod is ook beperkt. Op deze manier is het volgens Kroon lastig de klimaatdoelen te halen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op de hoogte gebracht van het onderzoek, maar doet er voorlopig niks mee.

Dat laatste is natuurlijk precies de rode lap voor sommige partijen in de Tweede Kamer. Wij verwachten dus na het kerstreces ‘wat’ vragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

(via BNR)