Recep Tayyip Erdogan wil volledig Turkse auto in 2021

Onlangs gaven we nog een overzicht van welke auto’s in welke landen populair zijn. Niet verrassend is dat we in menig natie zien dat lokaal gemaakte producten het goed doen. Kijk, daar kunnen de geitenwollen sokken die hun quinoa met het vliegtuig laten aanrukken vanuit de ooit maagdelijke bergen van Peru nog wat van leren.

Enfin, de auto is als emotioneel product dat bij uitstek geschikt is voor sentimenten, waar patriottisme er een van is. Het laatste fenomeen is ook Recep Tayyip Erdogan niet vreemd. De frenemy van Fethullah Gülen regeert met ijzeren hand over de natie aan de Bosporus en heeft een trots Turkije voor ogen, dat een flink toontje meeblaast op de internationale politieke agenda.

Wat bij uitstek past bij een dergelijke ambitie is een eigen auto(merk). Momenteel worden er in Turkije wel auto’s gebouwd, maar alleen voor andere merken. Vroeger was er nog Anadol. Zij maakten onder andere de sportieve STC-16 (hierboven afgebeeld), die je zou kunnen omschrijven als een Anadol op anadrol. Tegenwoordig lopen er bij Anadol echter alleen nog Fords van de band.

Recep wil daar verandering in brengen en denkt daarvoor het juiste recept gevonden te hebben. Uit een samenwerkingsverband tussen Anadolu Group, BMC, Kiraca Holding, Turkcell en Zorlu Holding moet in 2021 een volledig Turkse productieauto voortvloeien. In 2019 moet er al een prototype verschijnen, zo schrijft persbureau Anadolu.

Investeren in een eigen auto industrie is overigens niet een geheel nieuw idee. Meerdere sterke leiders hebben in het verleden hetzelfde plannetje bedacht, zoals Vlad, onder andere. Puik idee van Recep, of zie jij het niet zitten?



