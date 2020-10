Ergernissen van EV rijders - Autoblog.nl

Het zal jullie wellicht verbazen, maar ook voor EV rijders is het niet altijd rozengeur en manenschijn. Een overzicht van grote en kleine ergernissen van ev rijders.

Ergernissen EV rijders

Ergeren en irritaties. Altijd goed om die niet mee te nemen het weekend in. Dus wij gooien op de vrijdagochtend nog even alles eruit. En nee, deze keer niet benzine- of dieselverstokers die iets vinden van de buurman die van zijn werkgever wel voor een half tientje bijtelling een auto mag rijden. Nee gewoon de elektrische auto gebruikers zelf. En zoals altijd, feel free om het in de comments aan te vullen. Hier komen ze ergernissen van ev rijders.

“ik heb deze laadpaal aangevraagd”

Ja, het woord laadpaal gaat een paar keer vallen… Maar laten we beginnen met de buurman die als eerste een Nissan Leaf ging rijden met een actieradius van 50km. Of een Outlander PHEV. Dat was de man (vrouw) die jaren terug als eerste de lokale gemeente wakker maakte met zijn vraag: “doe maar een laadpaal”.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en heeft de hele straat een Model 3 en is steeds vaker ‘zijn’ laadpaal bezet. Dat is op zich prima, maar dat hij met zijn Ampera het hele weekend de paal bezet houdt om 1kwh te laden omdat die laadpaal voor zijn huis staat uit nijd. Dat is best irritant! Of dat hij je elke keer meedeelt: ” maar ik heb hem aangevraagd he”. Zucht.

Slecht laadpaalbeleid gemeente

Bovengenoemde ergernis is simpel op te lossen. Want als iedereen in de straat een elektrische auto heeft, dan plaats je toch een aantal laadpalen extra? Nee, de gemeente kijkt “naar de bezettingsgraad van de laadpaal”. Huh?! Ja, deze moeten we even uitleggen.

Wat we bedoelen is dat de gemeente kijkt naar hoeveel kw een paal verstookt per 24u. Als de grenswaarde niet wordt gehaald, dan wordt hij nog niet voldoende gebruikt volgens die gemeente en dan hoeft er dus geen extra paal bij. Waar de gemeente naar zou moeten kijken is hoeveel % van de tijd er een auto staat bij een laadpaal. Want een plug-in-hybride die je op vrijdagmiddag neerzet is vrijdagavond al vol en gebruikt dus weinig van de capaciteit van de laadpaal maar houdt wel het hele weekend een laadpaal bezet.

Te kleine laadplekken

Nee, we rijden niet allemaal met een elektrische Smart. Dus het zou fijn zijn als de gemeente een klein beetje rekening zou houden met het feit dat EV’s over het algemeen niet kleiner zijn dan ‘normale’ auto’s. Waarom zijn die plekken dan WEL kleiner? Hieronder een goed voorbeeld van de laadplekken in de buurt van Autoblog HQ in 010.

Laadpaal lijkt beschikbaar, is het niet

Deze komt in verschillende gedaantes voor. Als je een app gebruikt om laadpalen te zoeken, zeker in een gebied waar je niet bekend bent, dan rij je daar vol goede moed naar toe. Om er vervolgens achter te komen dat het bijvoorbeeld helemaal geen openbare laadplek is. Of erger nog. Dat hij gewoon bezet is. Toch vrij irritant als je jouw route rond die laadplek hebt gepland.

PHEV’s

Ja, gewoon maar een hele categorie over 1 kam scheren. En zoals altijd moeten de goeden onder de kwade lijden. Natuurlijk is het irritant dat jij met je Full-EV wilt laden en dat de enige laadplek bezet is door een Outlander PHEV waarvan je toch op je minst afvraagt of het wel nodig is dat hij in het centrum van de stad die schaarse parkeerplek van jou heeft ‘afgepakt’.

Maar dat is nog tot daar aan toe en vooral van de categorie ‘deal with it!’. Irritanter is het wanneer die nieuwe Range Rover PHEV wel zijn laadkabel inplugt maar niet eens een laadactie start (dat kun je zien aan de niet brandende ringen). Top Tip: trek de kabel bij de laadpaal los en bel de politie. Want kabel los is boete. Kabel vast zonder laadactie is geen boete…

Het duurt zo lang..

Dan hebben we het niet over het laden ‘an-sich’, maar vooral over het starten van de laadactie. Zeker in de herfst heb je geen zin om in wind en regen en kou te moeten wachten totdat je zeker weet dat de laadpaal en jouw auto elkaar lief vinden. En dan hebben we het nog niet eens over het aantal keren dat een laadactie NIET juist start en je het riedeltje dus moet herhalen.

Het alternatief is de ergernis die hiermee samenhangt: terugkomen bij je auto en er dus achterkomen dat hij helemaal niet opgeladen is. Deze ergernis kan nog eens dubbel zo hard aankomen wanneer een Autoblog-lezer jouw laadkabel heeft losgetrokken en de politie heeft gebeld…

Missen we belangrijker ergernissen van ev rijders? Laat het hieronder weten.

Iedereen bedankt voor het inzenden van bovenstaande ergernissen. Samengesteld met input van Mobility Service.