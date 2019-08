Esteban Ocon NIET naar Mercedes, Bottas tekent bij

Hamilton zet de Brinta voor zijn collega vast klaar.

Het mag duidelijk zijn dat de vakantie voorbij is voor het circus der Formule 1. De ene na de andere aankondiging vliegt ons om de oren. Zo ook vanuit het kamp van Mercedes. De Duitse equipe heeft zojuist bekendgemaakt dat Valtteri Bottas ook volgend jaar nog voor het team zal uitkomen.

De Vliegende Fin zal zeer zeker in zijn nopjes zijn, want er was een aanzienlijke kans dat hij aan het einde van het jaar plaats moest maken voor een nieuwkomer. Het contract van Bottas loopt eigenlijk aan het eind van dit jaar af, maar het team had een optie hem voor volgend jaar vast te leggen. Deze optie heeft het team nu gebruikt.

Bottas zal ongetwijfeld een tijdlang de billen hebben samengeknepen omtrent zijn contractverlenging, want zijn prestaties dit jaar waren enigszins ondermaats. Hoewel de Fin momenteel de tweede positie in het klassement bezet, heeft hij lang niet zo goed gepresteerd als teamgenoot Lewis Hamilton. Bottas heeft ruim 60 punten achterstand op de leider in het klassement.

Met de aankondiging dat Valtteri Bottas aanblijft bij Mercedes, vervagen de kansen van Esteban Ocon om volgend jaar voor het team uit te komen als sneeuw voor de zon. Het lijkt er dan ook op dat de Franse pupil van Mercedes inderdaad zal overstappen naar Renault, om daar Nico Hulkenberg te vervangen. Mogelijk zal de Fransman ook in 2021 niet op een stoel bij Mercedes kunnen rekenen, aangezien George Russell eveneens hoge ogen gooit.