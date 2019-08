“Esteban Ocon voor twee jaar naar Renault, naast Ricciardo”

Laat de stoelendans maar beginnen.

Alles wijst erop dat ook dit silly season weer een tumultueus gebeuren zal worden. Met nog de helft van de stoelen voor volgend jaar onbezet is de kans dat er flinke verschuivingen plaats zullen vinden tamelijk groot. Vooralsnog is het verdacht rustig. De stilte voor de storm, zo u wilt. Zoals Daniel Ricciardo vorig jaar liet zien, kan één man een domino-effect in gang zetten.

Over de goedlachse Australiër gesproken, het is goed mogelijk dat Ricciardo volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt, in de vorm van Esteban Ocon. De Franse Mercedes-protegé heeft in zijn ruwweg anderhalve seizoen in de Formule 1 behoorlijk geïmponeerd, maar greep in aanloop naar het huidige seizoen naast een zetel. Ocon voert dit jaar vooral testwerk uit voor Mercedes en is met regelmaat te vinden in de paddock, waardoor hij ook regelmatig het middelpunt vormt van discussie over transfers.

Dat Esteban volgend jaar in de Formule 1 rijdt, daarover zijn de meesten het wel eens. Logisch ook, aangezien Mercedes teambaas Toto Wolff meermaals heeft aangegeven dat zijn pupil het “verdient” in de koningsklasse te rijden. De vraag is echter: waar? Het Duitse Auto Bild lijkt het antwoord te hebben. Volgens het doorgaans betrouwbare blad zal Wolff Ocon voor twee jaar bij Renault parkeren, zodat hij zich verder kan ontwikkelen op het hoogste niveau.

Er zijn meerdere redenen waarom Ocon niet direct de kans krijgt bij Mercedes in te stappen. Ocon is naar eigen zeggen bijzonder vurig en bovenal eigenwijs – karaktereigenschappen die Wolff op dit moment niet goed kan gebruiken. “Never change a winning team,” zeggen ze immers. Met Hamilton als gedoodverfde winnaar en Bottas als gehoorzame wingman kan de equipe uit Stuttgart nog meerdere titels pakken, zo lang het een competitieve auto bouwt. Overigens schijnt ook Hamilton niet te zitten wachten op een gretige jongeling naast zich.

De komst van Esteban Ocon betekent het vertrek van Nico Hülkenberg. De Duitse coureur heeft na bijna tien seizoen in de Formule 1 nog altijd niet op het podium gestaan en dit lijkt ook niet te gaan gebeuren. Hoewel de Hulk Renault naar nieuwe hoogten had moeten helpen, heeft het team weinig stappen vooruit gemaakt. Daarbij komt dat de Fransen hem nog steeds geen nieuw contract hebben aangeboden. Zijn huidige verbintenis komt dit jaar ten einde.