ABT vergrijpt zich aan de Audi A1 Sportback

Zo mag hij best voor de deur worden gezet.

ABT heeft deze week gezellig een verbeterde versie van de Audi A1 Sportback ge├»ntroduceerd. De huistuner van de Volkswagen Group heeft ruim een jaar na de onthulling van de nieuwe A1 Sportback zijn kijk op Audi’s kleinste gepresenteerd.

ABT heeft geen pakket liggen voor iedere versie van de nieuwe A1, het gaat hier enkel om het voorlopige topmodel: de 200 pk sterke 40 TFSI. Middels het plaatsen van de ABT Engine Control module wordt het vermogen opgeschroefd met 20 procent. Klinkt fors, maar in werkelijkheid valt het redelijk tegen. Zo heeft de auto voortaan 240 pk en 360 Nm. Het zal ongetwijfeld enig resultaat hebben, maar over snellere sprinttijden of hogere topsnelheden zegt ABT in zijn persbericht geen woord.

Meer vermogen is niet alles dat ABT voor eigenaren van de A1 Sportback in petto heeft. Zo krijgen klanten die voor dit pakket kiezen er veren van ABT bij, waarmee de auto 25 tot 30 mm lager op zijn poten komt te staan, en zijn 18″ sportvelgen inbegrepen. Dit alles kost bij elkaar 3.790 euro.

