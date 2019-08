Officieel: FOM maakt datum Dutch Grand Prix bekend

Eindelijk duidelijkheid.

Nadat er gisteren in de Duitse media een betrouwbare versie van de Formule 1-kalender van 2020 opdook, dachten we nog even te moeten wachten op een officiële bevestiging van de organisatie. Niets blijkt minder waar. In een bericht op de website van de Formule 1 is zojuist de kalender van het seizoen 2020 gepubliceerd, met daarop ook de datum van de Dutch Grand Prix.

De Grand Prix van Nederland zal volgens de kalender worden gehouden op 3 mei 2020, dus in de week van Koningsdag. De Formule 1-wedstrijd in de kustplaats vormt hiermee de opening van het Europese seizoen. Opmerkelijk is dat de Grand Prix van Spanje, waarvan werd gedacht dat deze door de race in Nederland zou worden vervangen, één week later plaatsvindt ná de Dutch Grand Prix.

De kalender van 2020 is de grootste in de geschiedenis van de Formule 1. Het is voor het eerst dat er 22 wedstrijden worden verreden in één seizoen. Gedurende het seizoen volgen er liefst 7 back-to-back races. Naast de toevoeging van Zandvoort is ook de stratenrace in Hanoi, Vietnam, nieuw op de kalender. Duitsland heeft volgend jaar geen Grand Prix, daar Hockenheim voorlopig van de kalender is verdwenen.

Hoewel de kalender van volgend jaar hiermee in kannen en kruiken lijkt te zijn, wordt er voorlopig nog een asterisk bij geplaatst, omdat de FIA World Motor Sport Council deze nog moet goedkeuren. Dit gebeurt op 4 oktober en lijkt een formaliteit, dus verwacht kan worden dat het zo blijft.