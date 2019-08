Porsche trekt doek van eerste Formule E-auto, de 99X

Hier ie 'ie dan.

Het autosportseizoen 2019/2020 is een belangrijke voor Porsche. Het zal dan namelijk als fabrieksteam toetreden tot het Formule E-kampioenschap. In aanloop naar de testweek medio oktober, voorafgaande aan de start van het nieuwe seizoen, heeft Porsche zijn eerste Formule E-auto onthuld. De 99X Electric is een feit.

Porsche heeft zichzelf niet helemaal los kunnen laten op 99X Electric. Volgens de reglementen van de Formule E moeten het chassis en de accu namelijk identiek zijn voor alle deelnemers. In die zin is de Formule E een spec-serie, zoals bijvoorbeeld de IndyCar en Formule 2 dat ook zijn. Wel heeft Porsche zijn eigen aandrijflijn voor de Formule E mogen ontwikkelen.

Laat dit nu net het gebied zijn dat Porsche redelijk onder de knie heeft. In het World Endurance Championship heeft het bijvoorbeeld enkele seizoen deelgenomen met de 919 Hybrid. De techniek van deze Le Mans winnende auto heeft het vervolgens kunnen gebruiken voor de Formule E-auto. Diezelfde techniek, de zogenaamde Porsche E-Performance Powertrain, komt overigens ook voor in de Taycan. De volledig elektrische auto van Porsche gebruikt dezelfde 800-volt-technologie.

Porsche zal komend Formule E-seizoen aan de start verschijnen met een tweetal zeer ervaren coureurs. Fabrieksrijders Neel Jani en Andre Lotterer zijn opgeroepen om Porsche met de 99X Electric een zo succesvol mogelijk eerste seizoen te bezorgen.