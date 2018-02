EU: “Bussen en trucks moeten alcoholslot krijgen”

Er wordt korte metten gemaakt met een voortdurend probleem.

De Europese Transport Veiligheidsraad heeft genoeg drankgerelateerde verkeersdoden zien vallen om een verandering door te willen voeren. Het adviesorgaan van Brussel ziet jaarlijks 5.000 ongevallen in tranen eindigen en acht de oplossing gevonden te hebben. Bestelauto’s, bussen en trucks moeten voorzien worden van een alcoholslot, zo vertellen ze.

Het klinkt als een gigantische onderneming, maar momenteel zijn er al talloze maatregelen genomen om het aantal verkeersdoden terug te dringen. Hoewel gedacht wordt dat de doelstelling om het aantal doden tegen 2020 terug te dringen tot 20.000 per jaar niet gehaald zal worden, lijken er genoeg stappen te worden gezet om het aantal op termijn wel te halen.

De Veiligheidsraad hoopt dat het voorstel om alcoholsloten bij nieuwe voertuigen in te bouwen aankomende mei wordt aangenomen door de Europese Commissie. De Commissie zal die maand nieuwe voorstellen bekijken om het probleem te tackelen.

Of alcoholsloten de oplossing zullen bieden moet nog maar blijken. In het verleden presteerden verschillende Europese landen het namelijk al om het aantal incidenten op andere wijzen aan te pakken. Zo hanteert Oostenrijk een ontwenningsprogramma, waarbij bestuurders die in het verleden onder invloed gepakt zijn weer de weg op mogen, mits ze een alcoholslot laten inbouwen. Estland deed het op een andere manier, door stelselmatig ademtesten langs de wegen te houden. Door met forse straffen te dreigen en streng te controleren, wist het land het aantal verkeersdoden in tien jaar met 90 procent te verminderen.

Beeld: omgevallen truck uit dit filmpje.