Hoe lang zijn er nog Porsche diesels? [updated]

Rudolf draait zich om in zijn graf.

Het besluit hing al een tijdje in de lucht als de roetdampen van een net langsgekomen Porsche Cayenne S diesel. Aan het begin van dit millennium achtte Porsche het nog een puik idee om diesels aan te gaan bieden. Dat paste bij de strategie van het merk, dat zich steeds meer verplaatste van een ouderwetse sportwagenfabrikant naar een aanbieder van premium luxobarges. Met name in Europa waren dieselmotoren toentertijd erg populair in dat soort auto’s.

De afgelopen jaren ondervindt Porsche echter meer lasten dan lusten van de oliestokers in hun gamma. De trotse toko van wijlen Ferdinand bleef niet verschoond van de uitstootschandalen waar moedertje VAG in verzeild raakte. Immers betrekt/betrok het merk haar diesels van broertje Audi. Opeens verdwenen de dieselmotoren soms uit de configurator en kon je ze niet meer bestellen. Een situatie die toen nog als ‘tijdelijk‘ aangeduid werd. In Zwitserland weigerden de lokale autoriteiten zelfs Cayenne diesels op kenteken te zetten. Niet wat je wil als preeeemijum merk.

Uit woede voor het besmeurde blazoen en de kosten die dit met zich meebrengt, kwam het zelfs tot een potsierlijke broedertwist met Audi. Tweehonderd miljoen Euro wilden ze op Porsche’s hoofdkantoor graag zien van de boksbeugel. Misschien moeten we nog eens uitzoeken hoe die soap uiteindelijk verder is gegaan…

Hoe dan ook heeft Porsche inmiddels maar vast zelf een beslissing genomen. Een kleine tien jaar na het verschijnen van de eerste Cayenne diesel, valt het doek voor Rudolf Diesel’s motor in Porsche’s. De Macan diesel S zal de laatste der Mohikanen zijn. In april krijgt de kleinere van de twee Porsche SUV’s een facelift. Een en ander zou daarom te maken kunnen hebben met het feit dat Porsche niet de moeite wil doen de diesel nog een keer een update te geven om deze aan de nieuwe WLTP-norm te laten voldoen.

Volgens Porsche signaleert de beslissing dat het merk meedenkt met haar klanten, die steeds meer neigen naar het kopen van (Plug-in) hybrides. Juist ja. Enfin, het besluit is ongetwijfeld goed nieuws voor de puristen die in 2009 moord en brand schreeuwden toen Porsche met een diesel op de proppen kwam. Nu alleen nog al die turbo’s van de motoren schroeven. En de vierwielaandrijving, PDK’s en elektrogizmo’s. En niet te vergeten de waterkoeling. Toch? (via Autocar)

UPDATE: na het plaatsen van dit bericht heeft Porsche Nederland even een lijntje naar ons uitgegooid met de mededeling dat bovenstaande nog niet zo definitief is als we het brengen. Wel bevestigen ze dat de laatste diesels in het gamma (de Panamera en Macan) voorlopig het veld moeten ruimen. De vraag of deze varianten dan nog een LL Cool J-esque comeback zullen maken, konden ze echter niet beantwoorden.

Daar staat tegenover dat men in Stuttgart kennelijk nog altijd van plan zou zijn een dieselvariant van de nieuwe Cayenne op de markt te brengen. De vraag hoe dat dan vorm zou moeten krijgen, daar de meest logische optie zou zijn dat de auto dezelfde motor als de Panamera diesel onder de kap krijgt, kon men echter ook niet beantwoorden.

Enfin, volgens Porsche Nederland zijn we desalniettemin iets te enthousiast geweest met deze berichtgeving, waarvan akte.

UPDATE 2: Bij deze de officiële party line van Porsche over dit issue:

Diesel engines traditionally play a subordinate role at Porsche. Porsche does not develop or build diesel engines itself. Currently, the demand for diesel models is falling, whereas interest in hybrid and petrol models is increasing significantly. In light of these facts as well as the ongoing consultation with the authorities in relation to another software update, Porsche has made changes to its production planning and has set the End-of-Production date for the Macan S Diesel to 15 February 2018. This decision means that all orders for the vehicle type Macan S Diesel have already been taken out of the production program.